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陳建仁台東勘災 地方爭取電線電纜下地避免停電

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
行政院長陳建仁（左一）率團隊視察台東市永樂排水，水利署長賴建信說明前瞻計畫的預算讓臺東積淹水情況獲得改善。記者徐白櫻／攝影
行政院長陳建仁（左一）率團隊視察台東市永樂排水，水利署長賴建信說明前瞻計畫的預算讓臺東積淹水情況獲得改善。記者徐白櫻／攝影

海葵颱風重創台東縣，全縣農業災損、復電及校園復原工作繁重，行政院長陳建仁今早會同中央災害應變中心指揮官林右昌等人視察。地方要求加速電線下地及重視獨居長輩無力復原問題，加快農損補助。陳建仁允諾農損會盡可能協助，另透過內政部協調國軍協助長輩重建家園。

縣長饒慶鈴陪同陳建仁視察永樂排水及都蘭國中，立委劉櫂豪、陳瑩、廖國棟及立委參選人賴坤成等人到場。水利署長賴建信簡報指出，前瞻計畫補助台東縣府6.08億，這次海葵颱風最大時雨量77毫米，淹水面積0.2公頃，已比尼伯特時造成的1.4公頃改善許多，未來台東縣府還有2億多的水利預算，中央也會全力協助。

民進黨立委劉櫂豪及參選人賴坤成不約而同表示，盼中央協助海岸線主要幹線供電的電線、電纜地下化，避免颱風來襲造成停電問題。賴另建議建立共同管溝協調平台，數值化電子地圖，整合區排、下水道、測溝等管溝資訊。

陳瑩則說，很多長者無力復建家園，盼中央正視此問題。林右昌回應，許多長者家園受損，恢復辛苦，會跟國軍協調幫忙獨居長輩。

陳建仁說，樂見前瞻計畫發揮效用，台東相關水建設做得很好，度過兩個颱風的挑戰，所以中央地方務必攜手合作，不過今天從機場過來，沿途看見街上有很多路樹傾倒、水果落果，昨天農業部長陳吉仲已經來勘查災損，有報告農損免現勘、盡可能給予補助，「中央關心地方所有的復健工作，有需要幫忙之處務必告訴我們」。

都蘭國中樹木倒伏、擋土牆崩塌，校方爭取人力、復水及機具進入，也希望操場跑道問題能獲得解決。陳建仁說，缺水問題由水公司水車支援，操場跑道等問題請教育部進一步處理。

海葵颱風在台東東河鄉登陸，都蘭國中災情慘重。記者徐白櫻／攝影
海葵颱風在台東東河鄉登陸，都蘭國中災情慘重。記者徐白櫻／攝影
海葵颱風在台東東河鄉登陸，都蘭國中校園樹木倒伏嚴重，擋土牆也崩塌。記者徐白櫻／攝影
海葵颱風在台東東河鄉登陸，都蘭國中校園樹木倒伏嚴重，擋土牆也崩塌。記者徐白櫻／攝影
行政院長陳建仁（左三）率團隊視察台東市永樂排水，水利署長賴建信說明前瞻計畫的預算讓臺東積淹水情況獲得改善。記者徐白櫻／攝影
行政院長陳建仁（左三）率團隊視察台東市永樂排水，水利署長賴建信說明前瞻計畫的預算讓臺東積淹水情況獲得改善。記者徐白櫻／攝影
海葵颱風在台東東河鄉登陸，行政院長陳建仁（前排右三）今早視察都蘭國中校園，校園內樹木倒伏嚴重、跑道遍布石頭，地面還有些許積水未退。記者徐白櫻／攝影
海葵颱風在台東東河鄉登陸，行政院長陳建仁（前排右三）今早視察都蘭國中校園，校園內樹木倒伏嚴重、跑道遍布石頭，地面還有些許積水未退。記者徐白櫻／攝影
海葵颱風在台東東河鄉登陸，都蘭國中校園樹木倒伏嚴重。記者徐白櫻／攝影
海葵颱風在台東東河鄉登陸，都蘭國中校園樹木倒伏嚴重。記者徐白櫻／攝影

海葵颱風 陳建仁 台東

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