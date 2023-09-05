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台東停電進入第3天 曾文生允諾：今天入夜前9成完成供電

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣民還有6千多戶無電可用，經濟部次長曾文生（左一）允諾，今天入夜前會恢復九成供電。記者徐白櫻／攝影
台東縣民還有6千多戶無電可用，經濟部次長曾文生（左一）允諾，今天入夜前會恢復九成供電。記者徐白櫻／攝影

海葵颱風離台，台東全縣還有6520戶無電可用。今早行政院長陳建仁會同中央災害應變中心指揮官林右昌、經濟部次長曾文生等人視察台東災情。曾文生承諾，今天入夜前完成9成以上供電。

陳建仁率隊視察永樂排水及都蘭國中校園。針對目前還有停電問題，陳建仁請經濟部回應。次長曾文生表示，尚未復電原因主要是道路坍方及樹倒因素，台電這兩年因應颱風都超前部署，所以蘭嶼、綠島過去受創嚴重，現在已經復電，這次登陸地點在東河，這邊受創狀況是電桿直接折斷，恢復時間稍微晚一點。

曾文生說，台電公司從苗栗以南的各個區處8個縣市已經調人來台東支援，預計今天天黑以前，9成以上的電一定會恢復，但有幾個部分可能會比較辛苦，如海岸山脈的泰源地區，因為道路必須修復，所以工程人員現在還進不去，需要等道路修復以後繼續修復。

曾文生說，上次颱風來的時候，台電的原則就是路通到哪裡，電就會恢復到哪裡，後續供水也一定會跟上，預計最慢今天晚上23點止，只要路有通的，台電一定會全部完成，9成以上在今天天黑以前絕對會完成供電。

台東縣不少用戶從3日下午颱風登陸後停電至今，冰箱食物無法食用。台東區處表示，截至今天早上11點，台東縣已累計曾停電戶數高達8萬2446戶，目前尚有約6520戶停電中，主要停電地區在池上鄉、卑南鄉、東河鄉、延平鄉及海端鄉等地區。

台東 海葵颱風 停電

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