台23線東富公路坍方封閉 公路總局預計6日下午搶通

受海葵颱風影響，花蓮連日下起超大豪雨，造成台23線東富公路8公里至16公里坍方，掩埋台電纜線，公路總局第四區養護工程處玉里工務段封閉搶修，預計6日下午5時搶通，請用路人提前改道。

玉里工務段指出，因連日降雨，台23線東富公路於本月3日12時起預警性封閉，後來發現該路段8.4公里坍方約4000立方公尺，並掩埋台電纜線，其他路段還有多處零星坍方，考量山區道路風險高，為維護用路民眾人車安全，於台23線8公里至16公里，花蓮縣富里鄉豐南村通往台東縣縣界路段持續封閉，預計6日下5時搶通，解除預警性封路。