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金城武樹綁繩加固 挺過強風
台東知名景點金城武樹（奉茶樹），這次在池上鄉公所防颱準備下挺過強風，僅輕微斷枝，這棵明星樹9年前曾不敵麥德姆颱風狂襲，慘遭連根拔起倒在田間，地主原有意移除，經公所說服不僅同意原地重植，並無償讓出1公尺寬農地，讓樹根有更多伸展空間，經1年後回復原貌。
金城武樹是池上鄉重要地標，此次海葵颱風帶來狂風暴雨，縱谷地區瞬間陣風高達13級，許多路樹折斷、殘枝橫亙路面，金城武樹僅些許枝葉受損，樹身安然屹立於伯朗大道。
池上鄉長林建宏說，上次樹木傾倒後請樹醫師醫治，順利救活，這次颱風來臨前特別拉繩索鞏固樹身，的確發揮功效，雖然樹枝零星受損，整體來說樹木安好，提早防範呈現效果。
鄉公所說明，日前蘇拉颱風來襲，為做好防颱準備，不僅派工修剪多餘枝幹，並拉繩索加固樹身，也在樹前方豎立交通錐，避免樹木傾倒傷及遊客。
長榮航空公司10年前在池上拍攝廣告，藝人金城武在稻田中1棵茄苳樹取景，後被遊客稱金城武樹。該樹一度遭颱風摧折倒地引起全國關注，當年還邀請日本樹醫生跨海診治重生，今年正名為「奉茶樹」。
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