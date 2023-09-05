好大油蔥酥？ 外送湯麵驚見大蟑螂

颱風天，有人在宜蘭知名牛肉麵店叫外送，吃了一碗，竟發現另碗湯裡漂著1隻外形、輪廓清晰可見的大蟑螂，把照片貼臉書稱「沒見過那麼大的油蔥酥」。店家表示，從煮食到包盛的過程，必須經過3個人，不可能這麼大的蟑螂都沒發現。衛生局得知後昨天前往稽查，要求2周內改善環境，日後定期追蹤訪視。

業者表示，客人前天點外送餛飩湯，要求將餛飩與湯分開裝，餛飩湯經過1個人煮、另1個人調味、最後1個人用透明塑膠袋包起來，不可能沒看到湯裡有這麼大隻蟑螂。

當事人在「爆廢公社二館」臉書貼文，表示沒想到吃了一碗後，發現湯裡有隻「巨無霸蟑螂」載浮載沉，讓他當場看傻，怒嗆「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，還有腳跟鬚」。

文章曝光後，大批網友留言「未免也太大隻了吧」、「清湯燉蟑螂…很補喔」、「小強肉湯，完整手腳觸鬚還在」、「老闆佛心，油蔥給最大的」、「加量不加價」。

這家店在Google評論4顆星，地方上也小有名氣，但過去就曾有人留言，這家店的餐點裡曾出現過螞蟻、昆蟲、頭髮等，「看了直接沒胃口，湯匙也沒洗乾淨」。

宜蘭縣衛生局稽查人員昨天前往查看，包括餐飲器具、環境清潔及病媒防治等，要求兩周內改善，進行環境病媒清除，日後列入定期追蹤訪視的店家。