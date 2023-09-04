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影／路斷就醫難 宜蘭出動「推土機」接駁人車救出6病患
中橫宜蘭支線茂安路段大坍方，造成大同鄉南山、四季、茂安部落對外交通中斷，5名洗腎病患、1名發燒病人急待救援。公路總局團隊今天傍晚出動搶修機具，以推土機將6名病患及5名陪同家屬護送通過坍方地點，再由縣府消防局與衛生局救護，完成接駁送醫行動。
患者家屬向宜蘭縣衛生局求援，衛生局與消防局討論後展開救援行動，今下午患者及陪同家屬先乘車抵達道路中斷的台7 甲10.4公里，再由公路總局第四區養護工程處，採用推土機接駁通過災區坍方，消防局派遣救護車在另一端待命，接手11名病患與家屬護送上救護車，傍晚送到羅東聖母醫院洗腎與就醫。
受到海葵颱風超大豪雨影響，宜蘭除了中橫支線大同鄉茂安路段（台7甲線10.4公里）坍方，另有南澳鄉碧候溫泉聯外產業道路中斷。大同鄉茂安路段預計明天下午5點搶通，南澳鄉仍待台電完成搶修復電，碧候溫泉園區明天繼續休園。
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