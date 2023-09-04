中橫公路東段關原至太魯閣口 預警性封路解除

颱風海葵影響，中橫公路東段關原至太魯閣閣口，除台8線117.4k關原路基缺口災點仍持續搶修外，其他沿線已排除坍方、落石與土石流，在今天下午陸續解除預警性封路。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段發布訊息表示，颱風海葵帶來超大豪雨影響，台8線中橫公路東段沿線多處路段坍方、土石流阻斷封路。

經工程人員搶災、道路搶通後，中橫布洛灣至太魯閣閣口下午1時解除封路；天祥至布洛灣路段因有雨瀑與石塊，在5時解除管制。

至於關原至洛韶（台8線114.6k至152k）路段災情慘重，沿線盤點共有117.4k路基缺口長20公尺、120.8k坍方4000立方公尺，以及132.2k坍方1400立方公尺等災情規模較大，公路單位仍持續進行搶修，預估6日下午5時搶通。

公路總局籲請用路人在颱風、豪雨期間，山區道路易發生坍方、落石及土石流等複合式災害，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。