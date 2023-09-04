花蓮降雨土石含水量高 徐榛蔚：將做山坡地復建工程

海葵颱風為花蓮帶來風雨，累積雨量更是全國之冠，隨著颱風逐漸遠離，花蓮縣長徐榛蔚今天南下勘災，從壽豐榮樹村開始至富里鄉明里大橋，視察南區便橋封閉、土石坍方與農損情形，並關心收容所鄉親。徐榛蔚表示，待颱風遠颺、地質穩定後，再來做山坡地等災損復建工程，並盡快搶通道路。

徐榛蔚指出，花蓮山高水急，山坡含水量很高，有些山坡地果園儘管有擋土牆，也沒有辦法承載崩落的土石，甚至民宅地板上都是泥漿，好在昨天提早撤離保存戶到收容所或依親，感謝各鄉鎮公所與花防部努力，待颱風過後地質穩定後，再來做山坡地復建工程。

徐榛蔚說，降雨量十分可觀，請縣府各局處保持警戒，等雨勢變小，將由農業處統整農損災情；縣內68條土石流黃色警戒、103條土石流紅色警戒溪流，請鄉親避免不必要的外出活動，注意人身財產安全。

徐提及，感謝台電與台水對於縣內停水、停電地區持續派員全力搶修，如有土石流坍崩或路樹倒塌的情形也要全力清除，務必在明天前完成道路暢通。

立法委員傅崐萁也關心颱風災情，一同下鄉勘災，他指示依災損程度，隨時向中央單位爭取災損補助和經費，感謝花蓮縣政府的防颱宣導與即時撤離，保障鄉親人身財產安全。

另外，花蓮縣環保局公告，今天花蓮市、吉安鄉及豐濱鄉垃圾車正常清運，玉里鎮僅市區清運，其餘區域停止清運；瑞穗鄉、新城鄉、光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、壽豐鄉、秀林鄉、富里鄉及卓溪鄉皆停止清運。