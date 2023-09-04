快訊

蔡英文柯P拜廟挑時間也挑座位 侯友宜挾藍優勢人氣旺

側翼粉專「小劉醫師」抹黑百萬YouTuber道歉了 網諷：下次學會看完影片再說話

台灣表演藝術推手 新象基金會創辦人許博允79歲辭世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／路樹倒伏難以統計 台東市區道路滿目瘡痍待恢復

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市杭州路高大路樹傾倒，所幸馬路寬敞，行經受阻路段的汽機車自己找空隙通行。記者徐白櫻／攝影
台東市杭州路高大路樹傾倒，所幸馬路寬敞，行經受阻路段的汽機車自己找空隙通行。記者徐白櫻／攝影

海葵颱風挾帶強風吹倒台東市區及沿海不少路樹，多部停放在路旁的車輛受波及，直至今天上午，仍有多條道路通行不順，汽機車在縫隙間鑽來鑽去。環保局長郭建成表示，全縣16鄉鎮投入293名人力及103輛卡車或垃圾車投入災後清潔工作，優先搶通市區主要通行要道，路樹傾倒數量近年少見，僅次於強颱尼伯特。

颱風在台東沿海及離島帶來16級強風，市區風力也高達10級。今早台11線富岡往東河路段，台9線關山、池上及台東市區道路，多條道路因路樹傾倒交通通行不順，公路總局及各鄉鎮公所派員加搶清通各地路障。

縣府環保局長郭建成表示，全縣各鄉鎮路樹傾倒嚴重，不僅是沿海鄉鎮，關山、持上一帶的行道樹也倒很多，一時之間數量難以統計，嚴重性恐僅次於尼伯特颱風。昨天風雨稍歇，各地清潔隊員就開始清運，先把重要道路清運出通行空間，今早繼續投入293名人力，另外也請國軍協助，先恢復主要道路交通為要務。

縣長饒慶鈴也透過臉書發文說，海葵颱風造成台東縣路樹倒塌阻礙交通，台東縣環保局、16鄉鎮市清潔隊及建設處團隊、國軍放棄休假全員出動，一大清早即開始排除路樹及善後，也謝謝許多熱心民眾主動幫忙。

台東市區杭州路高大路樹傾倒，所幸馬路寬敞，行經受阻路段的汽機車自己找空隙通行。記者徐白櫻／攝影
台東市區杭州路高大路樹傾倒，所幸馬路寬敞，行經受阻路段的汽機車自己找空隙通行。記者徐白櫻／攝影
縣長饒慶鈴今早視察市區道路復原情況，在臉書發文感謝國軍協助。圖／取自臉書
縣長饒慶鈴今早視察市區道路復原情況，在臉書發文感謝國軍協助。圖／取自臉書
台東市杭州路上的高大路樹被強風吹倒，一輛停放在樹下的轎車被樹枝砸中受損，玻璃窗破裂。記者徐白櫻／攝影
台東市杭州路上的高大路樹被強風吹倒，一輛停放在樹下的轎車被樹枝砸中受損，玻璃窗破裂。記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴今早視察市區道路復原情況，感謝國軍協助。圖／取自臉書
台東縣長饒慶鈴今早視察市區道路復原情況，感謝國軍協助。圖／取自臉書

海葵颱風 路樹 台東

延伸閱讀

海葵颱風預計下午脫離7級暴風圈 屏東仍有千戶停電

女騎士反應不及撞上倒塌路樹 台南首例因颱風受傷個案

海葵狂風吹倒高雄路樹 傳首件砸中轎車駕駛受傷意外

海葵颱風台中無強風 大甲一棟建物鐵皮牆被吹掉一片

相關新聞

知名牛肉麵店驚見整隻蟑螂漂湯裡 客嗆：沒見過油蔥酥那麼大

颱風天，有人在宜蘭知名牛肉麵店叫外送，吃了一碗，竟發現另碗湯裡漂著1隻外形輪廓清晰可見的大蟑螂，超級噁心，把照片貼臉書「...

影／路樹倒伏難以統計 台東市區道路滿目瘡痍待恢復

海葵颱風挾帶強風吹倒台東市區及沿海不少路樹，多部停放在路旁的車輛受波及，直至今天上午，仍有多條道路通行不順，汽機車在縫隙...

「為何跟進北北基？」沒放假林姿妙臉書被灌爆 其實宜蘭更早宣布

宜蘭接連2天沒放颱風假，網民炸鍋灌爆縣長臉書留言，「風雨這麼大，怎麼去上班上課」、「宜蘭上班課為何都要跟著北北基？」「為...

外來種銀合歡 變身美麗杯墊

外來樹種銀合歡繁殖力強，全台面積高達5千餘公頃，占據台東森林公園及知本溪出海口附近濕地，池上青年培力工作站與台東森林公園...

二手交換讚 百攤尋寶去

為推廣源頭減量，倡導資源循環再利用觀念，宜蘭縣政府環境保護局今年與民間團體二手市集合作，10月底前每月第一個星期日在丟丟...

海葵發威掀翻17噸冷凍貨車 台東樹倒電線桿倒塌逾2萬戶停電

颱風海葵帶來強風豪雨，台東市區1輛17噸重的冷凍貨車被掀翻，電線桿倒塌，路樹傾倒、招牌掉落，街道一片狼藉，行進間的車輛險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦