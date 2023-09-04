影／路樹倒伏難以統計 台東市區道路滿目瘡痍待恢復

海葵颱風挾帶強風吹倒台東市區及沿海不少路樹，多部停放在路旁的車輛受波及，直至今天上午，仍有多條道路通行不順，汽機車在縫隙間鑽來鑽去。環保局長郭建成表示，全縣16鄉鎮投入293名人力及103輛卡車或垃圾車投入災後清潔工作，優先搶通市區主要通行要道，路樹傾倒數量近年少見，僅次於強颱尼伯特。

颱風在台東沿海及離島帶來16級強風，市區風力也高達10級。今早台11線富岡往東河路段，台9線關山、池上及台東市區道路，多條道路因路樹傾倒交通通行不順，公路總局及各鄉鎮公所派員加搶清通各地路障。

縣府環保局長郭建成表示，全縣各鄉鎮路樹傾倒嚴重，不僅是沿海鄉鎮，關山、持上一帶的行道樹也倒很多，一時之間數量難以統計，嚴重性恐僅次於尼伯特颱風。昨天風雨稍歇，各地清潔隊員就開始清運，先把重要道路清運出通行空間，今早繼續投入293名人力，另外也請國軍協助，先恢復主要道路交通為要務。