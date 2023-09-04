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知名牛肉麵店驚見整隻蟑螂漂湯裡 客嗆：沒見過油蔥酥那麼大

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
大蟑螂在湯裡載浮載沉，點餐的男子說「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，原裝的有腳跟鬚」，超級噁心。圖／翻攝自爆廢公社二館臉書
大蟑螂在湯裡載浮載沉，點餐的男子說「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，原裝的有腳跟鬚」，超級噁心。圖／翻攝自爆廢公社二館臉書

颱風天，有人在宜蘭知名牛肉麵店叫外送，吃了一碗，竟發現另碗湯裡漂著1隻外形輪廓清晰可見的大蟑螂，超級噁心，把照片貼臉書「沒見過那麼大的油蔥酥」、「原裝的有腳跟鬚」，掀起網友炸鍋留言。店家今無奈表示，從煮食到包盛的過程必須經過3個人，不可能這麼大的蟑螂都沒發現。

縣政府衛生局得知後今天前往稽查，要求限期進行病媒防治改善。業者說明，客人昨天點外送餛飩湯，要求把餛飩與湯分開裝，餛飩湯經過1個人煮、另1個人調味、最後1個人用透明塑膠袋包起來，經過3個人處理過程，不可能沒看到湯裡有這麼大隻的蟑螂。

當事人在「爆廢公社二館」臉書貼文，沒想到吃了一碗後，發現湯裡有隻「巨無霸蟑螂」載浮載沉，讓他當場看傻，不禁怒嗆「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，還原裝的有腳跟鬚」。

貼文者說，「人生第一次遇過那麼大隻的，真的我也很無奈...，熊貓賠了65元了事；颱風天點個外送要給小朋友吃...現在全部餐點已丟了」，「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，原裝的有腳跟鬚」。

讓貼文者不滿的是，「店家還很疑惑蟑螂？我心裡在想，難道是我要自己加料自己吃嗎？重點叫你們換整個湯鍋，也不給我正面回答，處理態度實在爛...」。

文章曝光後大批網友留言「未免也太大隻了吧」、「超可怕，那是蟑螂的眼睛嗎」、「清湯燉蟑螂…很補喔」、「小強肉湯，完整手腳觸鬚還在」、「老闆佛心，油蔥給最大的」、「加量不加價」、「包湯的人蠻誇張，這麼大隻會看不到」？

這家店在Google評論4顆星，在地方上也有名氣，但過去有人留言，這家店的餐點裡曾出現過螞蟻、昆蟲、頭髮等，「看了直接沒胃口，湯匙也沒洗乾淨」，網友建議：「直接通知衛生局」。

宜蘭縣衛生局稽查人員今天前往查看，包括餐飲器具、環境清潔及病媒防治等，要求兩星期內改善，進行環境病媒清除，日後列入定期追蹤訪視的店家。

點外送的男子吃了一碗，才發現另一袋湯裡有隻「巨無霸蟑螂」載浮載沉，瞬間覺得超級噁心。圖／翻攝自爆廢公社二館臉書
點外送的男子吃了一碗，才發現另一袋湯裡有隻「巨無霸蟑螂」載浮載沉，瞬間覺得超級噁心。圖／翻攝自爆廢公社二館臉書
湯裡的巨無霸蟑螂頭部、眼睛都完整，點餐的男子說「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，原裝的有腳跟鬚」。圖／翻攝自爆廢公社二館臉書
湯裡的巨無霸蟑螂頭部、眼睛都完整，點餐的男子說「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，原裝的有腳跟鬚」。圖／翻攝自爆廢公社二館臉書

蟑螂 衛生局 食安

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