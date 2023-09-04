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「為何跟進北北基？」沒放假林姿妙臉書被灌爆 其實宜蘭更早宣布
宜蘭接連2天沒放颱風假，網民炸鍋灌爆縣長臉書留言，「風雨這麼大，怎麼去上班上課」、「宜蘭上班課為何都要跟著北北基？」「為什麼北北基一宣布，縣長也馬上宣布」；不過有眼尖的民眾發現，縣政府昨晚7點50分就宣布今天上班上課，不但比北北基早，也比很多縣市都早宣布。
宜蘭風雨一陣陣，民眾看到縣政府決定上班上課沒放假，大爆不滿情緒，昨天至今3000多則留言灌爆縣長林姿妙臉書，「風雨這麼大，騎車載小孩超危險」、「風雨真的很大，怎麼去上班」；清晨五、六點，蘇澳鎮一陣風雨變大，網友說「外面風雨真的有夠大，直接幫小孩請假不上課」、「打雷了」、「一整夜手機，警報響」、「不放假真的很鳥，騎車超危險」。
此外，這兩天花蓮都放颱風假，宜蘭與北北基是正常上班課，酸民反諷「現在都跟進雙北？」、「北北基宣布上班上課，所以我們也是要上班上課」、「宜蘭到底是東部還是北部？為何都跟著北北基」、「真當是北北基附屬後花園嗎」、「新北市宜蘭區啦」。
不過，也有民眾發現，縣政府其實昨晚7點50分就宣布今天上班上課，比北北基早宣布，也比很多縣市都早宣布。縣政府表示，依據中央氣象局颱風警報單，宜蘭縣昨晚已解除陸上警戒區，宜蘭縣災害應變中心也調整為二級開設，「宜蘭非風雨警戒區」，縣府依照氣象局標準做成上班課決定。
由於部分區域間歇性風雨，縣政府今天清晨宣布，宜蘭縣大同鄉、南澳鄉與蘇澳鎮南強里、朝陽里等2里，停止上班上課。目前風雨已經變小了，針對偏鄉部落局部地形風雨，上班課與否授權由鄉鎮市長決定。
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