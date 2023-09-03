影／海葵颱風襲擊南部 高雄小港廟宇普度帳篷險吹翻
海葵颱風來勢洶洶，南台灣從傍晚已經感受到暴風雨的威力，高雄小港大坪頂一間廟宇傍晚舉行中元普度法會宗教儀式，就在活動結束前突然遭遇狂風暴雨，原本搭設的遮陽帳棚差點被強大風雨吹翻，幸好工作人員趕緊找來壯丁緊急拆下頂棚才解除危機，順利完成一年一度的中元普度，信徒們也上香祈求神明王爺保佑平安順利。
中颱海葵今天下午三點四十分從台東東河登陸台灣，成為4年共1472天零颱風登陸的紀錄，除了基隆市、台北市、新北市和桃園市、金門縣未被列入警戒範圍，中央氣象局針對16縣市發布陸上颱風警報。颱風持續肆虐台灣，氣象局發布豪、大雨特報的縣市也越來越多，尤其是花東地區已經是「紅到發紫」，瞬間所帶來的14級強陣風，晚間西部城市也感受到強風豪雨威力，颱風中心預計今天深夜將會離開台灣本島。
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