海葵挾16級強風 台東今晚仍有2萬戶要摸黑生活

海葵颱風今天下午從台東東河登陸，各地風強雨驟，多處道路預警性封路，市區一輛17噸冷凍車遭強風吹倒。台電台東區處表示，直至今晚6點曾停電戶數4萬6796戶，目前仍有2萬1565戶尚未復電，明早風雨稍歇將啟動跨區處支援。

台電指出，海葵颱風挾16級強陣風來襲，豪雨肆虐台東地區，長濱鄉、東河鄉、鹿野鄉、成功鎮、關山鎮、卑南鄉及海端鄉等地區，仍有停電戶數2萬1565戶，強大風雨造成輸配電線路受損嚴重且暫時無法搶修，預估今晚台東地區將有部分用戶無電可用。