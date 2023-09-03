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海葵挾16級強風 台東今晚仍有2萬戶要摸黑生活

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
海葵颱風風勢強勁，台東市四維路上一輛貨車被強風吹倒。圖／讀者提供
海葵颱風風勢強勁，台東市四維路上一輛貨車被強風吹倒。圖／讀者提供

海葵颱風今天下午從台東東河登陸，各地風強雨驟，多處道路預警性封路，市區一輛17噸冷凍車遭強風吹倒。台電台東區處表示，直至今晚6點曾停電戶數4萬6796戶，目前仍有2萬1565戶尚未復電，明早風雨稍歇將啟動跨區處支援。

台電指出，海葵颱風挾16級強陣風來襲，豪雨肆虐台東地區，長濱鄉、東河鄉、鹿野鄉、成功鎮、關山鎮、卑南鄉及海端鄉等地區，仍有停電戶數2萬1565戶，強大風雨造成輸配電線路受損嚴重且暫時無法搶修，預估今晚台東地區將有部分用戶無電可用。

台電台東區處表示，明日將動員員工及承攬商共162名工程人員、升空車19輛、工程車27輛，共同全力搶修。另請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的民眾，以利台電搶修人員施工。

海葵颱風挾16級強陣風來襲，造成台東縣4萬6796戶停電，目前仍有2萬1565戶尚未復電。圖／台電提供
海葵颱風挾16級強陣風來襲，造成台東縣4萬6796戶停電，目前仍有2萬1565戶尚未復電。圖／台電提供

海葵颱風 台電 停電

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