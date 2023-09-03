影／颱風出門遇上電線桿傾倒 眼前突冒火光驚嚇破表
海葵颱風來襲，台東市區狂風暴雨，街區機車被強風吹倒，滿街垃圾，超市食物被搶購一空。風雨交加下，連人都站不穩，開車出門雨刷不斷狂刷才能看清楚前方道路，也有人在賓朗路段巧遇電線桿傾倒冒出火光，緊急剎車逃過一劫。
近午時分，長濱、成功一帶沿海鄉鎮風勢強勁。下午3點40分，海葵颱風從台東東河鄉登陸，不久後台東各地都被壟罩在暴風圈內，強勁風勢吹倒路樹、機車、帆布及廣告招牌，市區街道滿目瘡痍，也有民眾的住家玻璃破裂。
風強雨驟之際，台東市檳朗路段路樹傾倒拉扯電線，導致一整排電線桿斷裂傾倒，附近上百用戶停電，交通也受阻。當時有民眾恰巧開車經過，行車紀錄器拍下電線走火，冒出火光的驚人畫面。
警方表示，此起事故中，一輛車子被路樹壓到，所幸沒有人受傷，其餘車輛是被樹葉掩蓋。
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