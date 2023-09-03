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海葵發威掀翻17噸冷凍貨車 台東樹倒電線桿倒塌逾2萬戶停電

中央社／ 台東縣3日電
中央氣象局表示，颱風海葵中心在3日下午3時40分登陸台東東河，成為繼2019年颱風白鹿後，4年多來首個中心登陸台灣的颱風。圖為台東地區路樹遭颱風海葵帶來強風驟雨吹斷，倒臥路面，街道一片狼藉。圖／中央社
中央氣象局表示，颱風海葵中心在3日下午3時40分登陸台東東河，成為繼2019年颱風白鹿後，4年多來首個中心登陸台灣的颱風。圖為台東地區路樹遭颱風海葵帶來強風驟雨吹斷，倒臥路面，街道一片狼藉。圖／中央社

颱風海葵帶來強風豪雨，台東市區1輛17噸重的冷凍貨車被掀翻，電線桿倒塌，路樹傾倒、招牌掉落，街道一片狼藉，行進間的車輛險象環生，全台東有2萬8196戶停電

根據中央氣象局資料，颱風海葵中心下午3時40分登陸台東東河，空曠地區有14至16級陣風，台東市區11級。

東海岸東河、成功、長濱3鄉鎮及綠島首當其衝，路樹倒塌，商家招牌四處飄，連放在戶外的冰箱、損壞鐵門也被吹到路中，許多道路被倒樹和招牌、雜物阻礙通行。

雖然台東市區距離東河鄉逾20公里，但同樣風強雨大，尤其是下午3時至4時間，許多樹木遭連根拔起，掉落招牌壓倒機車，四維路上1輛重17噸的冷凍貨櫃車，剛好吃風面大，遭陣風掀翻。雖然台東氣象站測得風力是11級陣風，但許多民眾都感受到比2016年颱風尼伯特的17級風還強。

台9線檳榔路段整排電線桿倒塌，台電人員疲於奔命。台電透過新聞稿表示，海葵颱風夾帶16級強陣風重創台東地區，陸續造成多處停電災情，截至今（3）日下午3時累計曾停電戶數高達2萬8196戶，停電地區集中長濱鄉、東河鄉、成功鎮、關山鎮、及池上鄉等地區。

台電已投入大量人力進行搶修，截至傍晚5時尚有約1萬6908戶停電中，目前海葵颱風持續肆虐中，搶修復電非常艱難，為顧及人員安全，台電將於風雨稍歇後竭盡全力儘速恢復供電，請用戶耐心等候。

海葵颱風 台東 停電

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