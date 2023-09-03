基隆6屆資深前議員張漢土病逝享壽73歲 土直形象政壇惋惜

基隆市6屆資深前議員張漢土，土直形象讓選民印象深刻，2018年沒有登記連任，傳8月24日凌晨病逝家中，享壽73歲，靈堂設於梵宇天閣祖德廳，9月23日在基隆市殯儀館懷恩廳舉行告別式。政壇人士得知後，不分藍綠前往悼念。

張漢土是信義區前資深議員，6屆議員多是高票當選，基層實力雄厚，選舉時打出「漢您做伙，土直打拚」，土直個性及扎實的基層服務，受到民眾肯定，勤於各地會勘，他卸任後，在自家住宅頂樓種植花草，修身養性，淡出政壇。

張漢土熱心公益，自擔任議員後，陸續在前市長李進勇、許財利、張通榮等任內，各捐贈救護車共計3輛，嘉惠基隆市民。

政壇新生代輩出，2018年時，有很多資深議員未參選連任，包括張漢土、詹春陽、鄭林清良、施世明、韓良圻、張錦煌、陳江山，國民黨、民進黨都有。7名「畢業生」在議會最後一天，逐一發表感言，離情依依，表達交棒給年輕人繼續打拚。