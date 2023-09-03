颱風海葵襲台 宜蘭南澳鄉4村預防撤離63人

颱風海葵襲台，農業部已對宜蘭縣發布土石流警戒，縣府今天會同相關單位針對南澳鄉4個村落預防性撤離，目前已撤離63名民眾，其中60名依親，另3名安置在收容所。

宜蘭縣政府指出，南澳鄉公所從上午9時30分起，在宜蘭縣政府警察局蘇澳分局、民政處、消防局、國軍等單位配合下，針對南澳鄉金洋村、碧候村、武塔村、金岳村執行撤離疏散工作。

縣府指出，南澳鄉公所於下午1時56分開設南澳鄉公所收容所，目前共撤離63名民眾，其中60名依親，另3名安置在收容所，此外，大同鄉公所在下午1時20分開設復興收容所，目前收容31名英士村民。

至於岸際管制部分，縣府指出，海巡署上午已投入岸際勸離勤務共計91車209人次，口頭勸離觀浪民眾和釣客共125車456人，未有民眾違規情事，縣府呼籲，民眾非必要勿外出，並做好防颱準備。