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海葵颱風登陸台東東河！最新風雨預測出爐 6縣市有望放颱風假

不斷更新／海葵來襲周一再放颱風假？新竹縣兩村確定了 全台4日停班課資訊看這裡

海葵颱風15:40登陸台東東河 劃下1472天無颱風登陸句點

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海葵登陸東台灣釀直播斷訊 台中「約會勝地」訊號穩冷清畫面曝

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
海葵來襲，台中媲美日本函館「百萬夜景」的望高寮，透過直播畫面可見人潮冷清，與平時人滿為患狀況相差甚遠。圖／翻攝自中市觀旅局直播畫面
海葵來襲，台中媲美日本函館「百萬夜景」的望高寮，透過直播畫面可見人潮冷清，與平時人滿為患狀況相差甚遠。圖／翻攝自中市觀旅局直播畫面

海葵颱風直撲台灣，台中今雨勢漸增，氣象專家彭啟明表示，西半部有中央山脈屏障，尚未有風勢，但會逐步增強；台東三仙台的直播訊號，遭強勁風雨襲擊「斷訊」，台中約會勝地「望高寮」訊號穩定，但平時人滿為患的狀況，受颱風影響顯得冷清，僅零星民眾在現場「追風」漫步。

望高寮位於大肚台地上，可瞭望台中市區、海線景致，夜景更被網友喻為，媲美日本函館的「百萬夜景」，浪漫景致是每位台中人必經的「約會回憶點」，更是國內著名「約會聖地」。

台東三仙台透過直播鏡頭，讓民眾可透過網路，24小時欣賞三仙台美景，但今卻遭海葵颱風襲擊「斷訊」；中市觀旅局也於望高寮架設直播鏡頭，台中風雨較緩，目前訊號穩定，但現場冷清狀況也隨之曝光，與平時人滿為患勝框相差甚遠。

從直播畫面可見，望高寮經過雨勢洗禮，更顯綠草如茵，台中市區上空也整片霧濛濛，零星民眾趁風雨不大，到現場追風散步，但隨海葵持續逼近，下午風勢逐漸增大，樹枝明顯搖晃。

台中四年來首次遭納陸上警報範圍，災害應變中心今早提升至一級開設，明天是否上班上課？市府今會綜合各項資料判斷，預計晚間宣布消息。

海葵颱風中心目前在台東東方海面，向西北西移動，正逐漸進入台灣東部，中央氣象局針對台東縣台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉發布颱風強風告警至下午3時30分，提醒當地將出現平均12級風或陣風14級以上風力。

海葵颱風 台東 三仙台 台中市 望高寮

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