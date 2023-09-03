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海葵颱風登陸台東東河！最新風雨預測出爐 6縣市有望放颱風假

不斷更新／海葵來襲周一再放颱風假？新竹縣兩村確定了 全台4日停班課資訊看這裡

海葵颱風15:40登陸台東東河 劃下1472天無颱風登陸句點

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花蓮玉里累積雨量超過300毫米 富里鄉達一級淹水警戒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
海葵颱風帶來驚人雨量，花蓮新城鄉台9線已出現積淹水，水深約半個車輪。圖／翻攝記者爆料網
海葵颱風帶來驚人雨量，花蓮新城鄉台9線已出現積淹水，水深約半個車輪。圖／翻攝記者爆料網

海葵颱風來勢洶洶，花蓮玉里鎮赤科山24小時累積雨量已達318.5毫米，富里鄉也有259.5毫米。其中富里鄉已達淹水一級警戒，提醒民眾注意防範淹水，保障安全。而台9線新城鄉部分路段出現淹水，車輛小心通過。

面對颱風來襲，花蓮縣長徐榛蔚擔任花蓮縣災害應變中心指揮官，監控縣內鄉親用電及用水、易淹水地區、封橋及封路等情形。

徐榛蔚表示，花蓮海岸線狹長，適逢天文大潮期間，沿海低窪地區應慎防海水倒灌及積淹水，無論是美崙溪、七腳川溪或是秀姑巒溪等，請各鄉鎮市公所及相關單位務必留意內水是否順利排出。

今天各鄉鎮撤離易淹水地區居民，花防部第二作戰區配合花蓮及台東縣政府投入救災兵力計355人，協助花東居民執行預防性撤離及路樹傾倒清除任務，花蓮總撤離人數為1972人，收容240名，男120名、女120名。

颱風帶來驚人雨量，花蓮新城鄉台9線已出現積淹水，水深約半個車輪，用路人只能小心涉水通過。

依據水利署最新訊息，花蓮縣富里鄉淹水一級警戒，東里站1小時雨量71.5毫米 ，持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，包括富里鄉明里村、新興村、竹田村、羅山村、東里村、富里村、豐南村、萬寧村、吳江村、永豐村與富南村，請鄉親即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

海葵颱風來勢洶洶，花蓮玉里鎮赤科山24小時累積雨量已達318.5毫米，富里鄉也有259.5毫米。圖／翻攝中央氣象局
海葵颱風來勢洶洶，花蓮玉里鎮赤科山24小時累積雨量已達318.5毫米，富里鄉也有259.5毫米。圖／翻攝中央氣象局
花防部第二作戰區配合花蓮及台東縣政府投入救災兵力計355人，協助撤離易淹水地區居民。圖／花防部第二作戰區提供
花防部第二作戰區配合花蓮及台東縣政府投入救災兵力計355人，協助撤離易淹水地區居民。圖／花防部第二作戰區提供
花蓮縣長徐榛蔚擔任花蓮縣災害應變中心指揮官，監控縣內鄉親用電及用水、易淹水地區、封橋及封路等情形。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚擔任花蓮縣災害應變中心指揮官，監控縣內鄉親用電及用水、易淹水地區、封橋及封路等情形。圖／花蓮縣政府提供

海葵颱風 花蓮 淹水

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