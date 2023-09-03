花蓮玉里累積雨量超過300毫米 富里鄉達一級淹水警戒

海葵颱風來勢洶洶，花蓮玉里鎮赤科山24小時累積雨量已達318.5毫米，富里鄉也有259.5毫米。其中富里鄉已達淹水一級警戒，提醒民眾注意防範淹水，保障安全。而台9線新城鄉部分路段出現淹水，車輛小心通過。

面對颱風來襲，花蓮縣長徐榛蔚擔任花蓮縣災害應變中心指揮官，監控縣內鄉親用電及用水、易淹水地區、封橋及封路等情形。

徐榛蔚表示，花蓮海岸線狹長，適逢天文大潮期間，沿海低窪地區應慎防海水倒灌及積淹水，無論是美崙溪、七腳川溪或是秀姑巒溪等，請各鄉鎮市公所及相關單位務必留意內水是否順利排出。

今天各鄉鎮撤離易淹水地區居民，花防部第二作戰區配合花蓮及台東縣政府投入救災兵力計355人，協助花東居民執行預防性撤離及路樹傾倒清除任務，花蓮總撤離人數為1972人，收容240名，男120名、女120名。

颱風帶來驚人雨量，花蓮新城鄉台9線已出現積淹水，水深約半個車輪，用路人只能小心涉水通過。