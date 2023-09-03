台東多處風景區即時影像突斷線 網湧入觀風雨驚呼：因公殉職

海葵颱風在台東成功鎮帶來15級強風，眾多民眾湧入各景點即時影像觀看颱風動態，中午過後，吸引逾萬人觀看的三仙台畫面突然斷訊，其他鏡頭也陸續消失不見，隨著風力增強，網友狂替「柴口」、「加路蘭」等即時畫面喊加油，希望設備能撐過這次風雨。東管處說，初步研判是停電造成，設備可能未損壞。

台東縣府及東部海岸風景區管理處陸續在各景點設置即時影像系統。台東縣府交觀處部分，多良車站、池上天堂路、杉原灣、金樽、富山、富岡漁港、金崙大橋及華源曙光觀景台等地設置即時影像直播畫面，民眾可在Youtube頻道欣賞美景。

東部海岸國家風景區管理處也在花蓮石梯坪，台東三仙台、金樽、都歷、綠島柴口、帆船鼻等地裝置即時影像系統。

這次颱風來襲，蘭嶼、綠島先進入暴風圈，接著成功、東河一帶也是風強雨驟，超過1萬人湧入線上觀看三仙台即時影像，不料從三仙台開始，南寮、金樽等地畫面陸續消失不見。還有人慶幸池上影像還在，沒想到下午三點池上也掛點了。