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宜蘭「二手物交換讚」市集每月首周日 幫物品找新主人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供

為推廣源頭減量，倡導資源循環再利用觀念，宜蘭縣政府環境保護局今年與民間團體二手市集合作，10月底前每月第一個星期日在丟丟噹廣場辦理「二手交換讚」市集。每場次活動聚集近100個攤位，內容包含二手物品、衣物、玩具、書籍、碗盤、創意手作、友善農產、愛心義賣等，好逛又有趣。

縣環保局長許嘉琦表示，日常生活裡的閒置品例如玩具、書籍、衣物、小家電或各式活動贈品等，可能因無使用價值而選擇丟棄，造成垃圾量的增加，參與減廢二手市集，讓資源物品可循環再利用，減少廢棄物的產生、降低碳排放，同時也讓舊物品再造新生命，延續物品的生命週期與再創新價值。

環保局統計截至7月，參與活動擺攤攤位達300攤以上，二手物交易活動人數超過1000人次，二手物品交換數量累計達1400件以上，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人。

環保局表示，今年減廢二手市集還有2場次，除了今天另有10月1日，請民眾把握機會，到現場還可集點兌換宣導品，即在二手市集交易1件物品可獲得1張集點貼紙，集滿5點即可兌換1份宣導品。

此外，同場加碼廢電池回收加值活動，30個廢電池可兌換1.5公斤有機質肥料，邀請縣民逛二手交換市集沉浸式體驗資源循環，共同響應環保惜物、愛地球，讓資源循環再利用、落實低碳綠生活。

宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供
宜蘭減廢二手市集每次都有將近100個攤位參加，預估至10月底，至少可以替3000件二手物品找到新主人，環保惜物有意義的活動。圖／縣政府提供

二手市集

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