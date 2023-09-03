花蓮富里農會連夜為藝術品防颱 「盡人事聽天命」

花蓮縣富里鄉農會「稻草藝術季」連續4年展出巨型竹製猩猩裝置藝術，上次颱風外圍環流下雨淹水，猩猩泡水受損，這次中颱海葵直撲而來，農會連夜設防颱板，但猩猩約2、3層樓高，農會總幹事張素華無奈表示「太大隻很難關」，只能盡人事聽天命。

富里「稻草藝術季」邀請藝術家、社區居民、學校與青農等，用稻草與竹編創作巨型裝置藝術，今年以海底生物為主題，成為花蓮南區遊客喜愛的觀光打卡景點。

由於竹編與稻草藝術品相對脆弱，面對海葵颱風侵襲，富里鄉農會昨晚連夜出動大型重機，針對大型的猩猩裝置藝術周邊設置防颱板，不過現場空曠加上作品體積都十分龐大，猩猩更只有肩膀以下才有防颱板，有沒有防颱效果令人擔心。

張素華表示，雖然竹編藝術品都有用護木漆防水，但藝術品沒有打地樁，卻很容易被風吹垮。昨天已請廠商設置防颱板，地基打比較深，用鋼骨支撐，但風雨真的太大，有沒有辦法挺過颱風自己也不知道，只能聽天由命。