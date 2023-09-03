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宜蘭沒放颱風假 網友上縣長臉書論戰 爆新月百貨一堆人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳地區將近中午的風雨狀況，風勢一陣陣的。圖／翻攝記者爆料網
宜蘭蘇澳地區將近中午的風雨狀況，風勢一陣陣的。圖／翻攝記者爆料網

中度海葵颱風對宜蘭帶來風雨，縣政府宣布今天沒有放颱風假，網友紛紛上網留言灌爆縣長臉書，質疑「納入颱風警戒範圍的宜蘭，為何沒有放假？騎車上班族危險」；但也有民眾留言支持，「風雨是一陣陣的、沒有持續性狂風雨」，「有些人想放假、新月百貨廣場一堆人」。

海葵颱風暴風圈於今天清晨5時接觸陸地，中央氣象局發布16縣市陸上警戒，其中8縣市宣布停班停課，宜蘭縣政府昨晚宣布依照中央氣象局資料，因未達天然災害標準，3日正常上班、上課。

不少網友不滿沒放假，到縣長林姿妙臉書留言，「花蓮及台東都放假了，宜蘭卻沒放」，「以後宜蘭放假，看北北基就可以了」；也有網友貼出警戒範圍，「宜蘭列入警戒區，還不放假？」、「不要拿縣民生命開玩笑」、「真能保證夜班人員的安全嗎？」、「風雨變大，為何下午不停班停課」、「蘇澳每次颱風都是搖滾區」、「雨超大，騎車上班危險，別鬧了！」

不過也有人支持「風雨就一陣陣」、「冬山雨還好，風不大」、「羅東到蘇澳小雨沒什麼風」、「這麼一點風雨不能上班？換作去百貨看電影，一定風雨無阻」、「新月百貨廣場一堆人很多」、「灌爆的那些人明明就整天只想放颱風假」、「1450又再吵颱風假」、「縣長決定是對的」。

縣政府表示，正密切關注中央氣象局颱風動態資訊，一有最新狀況會對外宣布。

宜蘭新月百貨廣場今天逛街、看電影的人潮很多。圖／讀者提供
宜蘭新月百貨廣場今天逛街、看電影的人潮很多。圖／讀者提供
宜蘭新月百貨廣場今天逛街、看電影的人潮很多。圖／讀者提供
宜蘭新月百貨廣場今天逛街、看電影的人潮很多。圖／讀者提供

颱風假 宜蘭 停班停課

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