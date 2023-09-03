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海葵接力肆虐 台東急撤345人 新興村民：才剛回到家又得離開
海葵颱風預計今天傍晚登陸台東，山區雨勢將破800毫米，避免發生土石流災害，在國軍協助下，金峰鄉新興村預防性撤離，安置345位村民至避難所。有村民無奈說「才剛回家，又撤離了」。
「蘇拉颱風才撤離，海葵來了又撤離。」林姓村民說，蘇拉颱風離開才剛回到家沒多久，今天又被廣播撤離，不曉得以後還要撤離幾次，感覺很煩，在避難所生活也很不方便。
另有村民抱怨說，總不能每次颱風就撤離，政府應該想辦法解決邊坡及河川防治，讓他們能長久居住安心才對；村裡面大多是老人家和小孩，一直用撤離的方式，對他們也是折騰。
金峰鄉公所表示，根據氣象資料預估海葵颱風會帶給山區800毫米的累計雨量，新興村位處土石流潛勢區域，考量村民安全，在海葵未登陸前，先做預防性撤離，安置到馬蘭榮家及大王國小。
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