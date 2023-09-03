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台東16處恐成孤島將撤離357人 綠島超商食品完售

中央社／ 台東縣3日電

台東災害應中心評估，台東7鄉鎮有16處孤島效應地區，皆備妥14天安全存糧，上午預計撤離357人；颱風暴風圈上午已接觸綠島，島上超商食品架食品已被搶購一空。

台東災害應變中心上午表示，台東縣計有7鄉鎮16處孤島效應地區，皆備妥14天安全存糧。同時請鄉鎮公所以廣播及發放宣傳單方式，請民眾儘早自備物資，遇有房屋損害時儘速拍照存證，颱風離去後仍持續宣導。

今天上午預計撤離金峰鄉347人，東河鄉2人，長濱鄉4人，太麻里鄉1人、延平鄉3人，總計357人。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美表示，颱風上午逐漸通過綠島附近，估中午綠島平均風會增強至10級以上，下午2至3時東海岸成功鎮一帶平均風力也會增強至10級以上。氣象局會針對超過10級以上區域發布警戒的細胞廣播，手機會強制出現警示。

今天上午綠島街上冷清，但有民眾進出超商，超商食品類的貨架商品已完售。

台東 綠島 颱風

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