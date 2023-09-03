影／台7甲10.4公里宜蘭段落石不斷 清了又掉 不排除封路

海葵颱風來襲，宜蘭山區掀起陣風及強降雨，今天凌晨3時57分，大同鄉台七甲線10.4公里邊坡落石坍方，道路雙向封閉，工務人員漏夜到場並於5時25分清除，雖恢復單線雙向通行，但零星落石不斷，搶修人員採即坍即清，現場交通管制暫無法通行。

宜蘭縣大同鄉台7線、台7甲線邊坡土方雨水飽滿，今天凌晨山區出現陣風及間歇性強降雨，公路總局獨立山工務段人員通報，路巡人員3時57分發現台七甲線10.4公里道路落石坍方，派遣重機具前往清除，但因尚有零星落石，現場機具待命，採即坍即清。

依中央氣象局預報，今天至9月4日上午降雨最劇烈，宜蘭山區預測雨量每小時300~490毫米，公路總局考量山區道路致災風險性高，不排除針對北橫公路台7線85.5k至94k(百韜橋至牛鬥)及中橫公路宜蘭支線台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光)路段實施預警性封路，呼籲用路人颱風豪雨及強風易複合產生邊坡落石、坍塌及土石流，非必要避免進入山區。