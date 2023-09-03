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估綠島平均風力逾10級 上午台東對外台鐵停開

中央社／ 台東縣3日電

颱風海葵暴風圈已接觸綠島台東氣象站估綠島和東海岸中午平均風力會達10級以上，屆時手機會出現警示；上午台東台鐵對外交通取消，許多民眾計畫被打亂。

台東地區今天清晨開始下雨，不過風勢不大，綠島和蘭嶼沿海風浪則逐漸增強。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美上午發布訊息表示，颱風上午逐漸通過綠島附近，估中午綠島平均風會增強至10級以上，下午2至3時東海岸成功鎮一帶平均風力也會增強至10級以上；氣象局會針對超過10級以上區域發布警戒的細胞廣播，手機會強制出現警示。

黃嘉美指出，颱風中心至台東沿海之間的風力相當強勁大約都有平均風9至11級，且颱風仍持續增強，登陸時間推估約下午4至5時。

今天上午台鐵台東和花蓮間、南迴公路均停開，一早有不少民眾以為風雨還小，火車會開而前往台東火車站，結果撲空；來自新加坡的遊客，要趕到台北，發現計畫被打亂，只能想辦法找計程車，改以公路方式先前往高雄。

台東 綠島 颱風

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