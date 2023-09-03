估綠島平均風力逾10級 上午台東對外台鐵停開

颱風海葵暴風圈已接觸綠島，台東氣象站估綠島和東海岸中午平均風力會達10級以上，屆時手機會出現警示；上午台東台鐵對外交通取消，許多民眾計畫被打亂。

台東地區今天清晨開始下雨，不過風勢不大，綠島和蘭嶼沿海風浪則逐漸增強。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美上午發布訊息表示，颱風上午逐漸通過綠島附近，估中午綠島平均風會增強至10級以上，下午2至3時東海岸成功鎮一帶平均風力也會增強至10級以上；氣象局會針對超過10級以上區域發布警戒的細胞廣播，手機會強制出現警示。

黃嘉美指出，颱風中心至台東沿海之間的風力相當強勁大約都有平均風9至11級，且颱風仍持續增強，登陸時間推估約下午4至5時。

今天上午台鐵台東和花蓮間、南迴公路均停開，一早有不少民眾以為風雨還小，火車會開而前往台東火車站，結果撲空；來自新加坡的遊客，要趕到台北，發現計畫被打亂，只能想辦法找計程車，改以公路方式先前往高雄。