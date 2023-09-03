早年樟腦業重要路線…宜蘭隘勇線步道 首階修復

宜蘭大同鄉公所今年6月修建復興村石門溪隘勇線步道，位於清水地熱附近，長約750公尺，坡度平緩且全程林蔭覆蓋，這條步道是日本時代樟腦業重要路線，在社區協會與地方耆老的共同努力下，耗費8年初步建成，耆老望著年輕的回憶熱淚盈眶，鄉公所未來也將強化清水地熱等景點連結，創造更多觀光商機。

復興社區發展協會理事長謝明哲指出，復興村約有3分之1的居民是客家人，根據縣史館史料，當地樟腦產業在日本時代相當興盛，殖民政府設置腦寮、隘寮，布設隘勇線，1937年戰爭開始後，樟腦作為戰備資源之一，需求量更增，產業達到極盛；根據耆老回憶，幾乎全村都從事此業。

謝明哲表示，戰後國民政府接收台灣，樟腦業逐漸沒落，居民投入伐木業，成為太平山林業產業鏈的一環；民國50年代左右，林務局（現林業署）推動造林，居民開始植木育苗，後來台灣經濟起飛，山上的工作愈來愈少，人口逐漸外移，離開山林，也忘卻了樟腦業曾經的輝煌。

大約10年前，地方推動農村再造，社區發展協會嘗試尋根，從耆老口中得知這段過去，2015年開始鍥而不捨的追尋，一步一步復原隘勇線的路徑，2017年初步確認路線後向公所提出計畫，2021年獲客家委員會撥款860萬元補助，加上公所自籌140萬元，去年9月開工。

鄉公所指出，協會復原的路徑約長4公里，第一階段工程長750公尺，除了步道還包含牛拖木意象與觀景平台等。

謝明哲說，目前已經緊鑼密鼓規畫第二階段的步道，預計長約2公里直達腦寮，使用自然工法修築，保留森林原始面貌。