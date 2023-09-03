陸禁文旦 花縣府即起補助外銷

去年中秋節前，中國大陸突然禁止台灣柑橘類水果輸入，文旦柚也在內，禁令至今仍未解除，花蓮瑞穗鄉鶴岡地區是國內重要文旦柚產區，銷往中國大陸的文旦柚占外銷量約6到7成，通路受阻，勢必增加內銷壓力，花蓮縣府祭出只要外銷1公斤就補助1元的計畫，鼓勵農民外銷，即日起受理申請。

中度颱風海葵直逼台灣，首波警戒範圍包含花蓮、台東，花蓮瑞穗文旦柚正值採收期，農民趕工搶收，還有一半「掛在樹上」。瑞穗鄉會總幹事黃盛皇關心文旦柚產銷狀況，這幾天都到產區巡視，觀察採收量約4成5，農民持續努力採收。

黃盛皇說，風力不要太強掃落果實，農民可在雨過天晴後採收，影響就會小一點，今年花蓮文旦柚品質依然很好，甜度也高，直銷零售1箱10斤裝售價在600元到800元，和去年差不多，希望國人多吃一點。

大陸禁止台灣柑橘類水果輸入禁令仍未解除，縣府祭出「112年度花蓮縣文旦柚出口獎勵補助計畫」，依供應外銷數量統計，每公斤補助1元，即日起至11月15日受理申請，縣內農民和產銷班、農會、農業合作社等，可將申請文件送交縣府農業處農產運銷科或在地農會。