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宜蘭大同鄉這條步道修復 想起過去老人家熱淚盈眶

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭大同鄉公所今年6月修建復興村石門溪隘勇線步道，位於清水地熱附近，長約750公尺，坡度平緩且全程林蔭覆蓋，適合全家一起出遊。圖／大同鄉公所提供
宜蘭大同鄉公所今年6月修建復興村石門溪隘勇線步道，位於清水地熱附近，長約750公尺，坡度平緩且全程林蔭覆蓋，適合全家一起出遊。圖／大同鄉公所提供

宜蘭大同鄉公所今年6月修建復興村石門溪隘勇線步道，位於清水地熱附近，長約750公尺，坡度平緩且全程林蔭覆蓋，適合全家一起出遊。這條步道是日本時代樟腦業的重要路線，在社區協會與地方耆老的共同努力下，耗費8年初步建成，耆老望著年輕的回憶熱淚盈眶，也連接未來發展的夢想。

復興社區發展協會理事長謝明哲指出，復興村約有3分之1的居民是客家人，根據縣史館史料，當地樟腦產業在日本時代相當興盛，殖民政府設置腦寮、隘寮，布設隘勇線，1937年戰爭開始後，樟腦作為戰備資源之一，需求量更增，產業達到極盛；根據耆老回憶，幾乎全村都從事此業。

謝明哲表示，戰後國民政府接收台灣，樟腦業逐漸沒落，居民投入伐木業，成為太平山林業產業鏈的一環；民國50年代左右，林務局（現林業署）推動造林，居民開始植木育苗，後來台灣經濟起飛，山上的工作越來越少，人口也逐漸外移，離開山林，也忘卻了樟腦業曾經的輝煌。

大約10年前，地方推動農村再造，社區發展協會嘗試尋根，從耆老口中得知這段過去，2015年開始鍥而不捨的追尋，一步一步復原隘勇線的路徑，2017年初步確認路線後向公所提出計畫，2021年獲得客家委員會撥款860萬元補助，加上公所自籌140萬元，去年9月開工，今年6月初步完成第一階段。

大同鄉公所指出，協會復原的路徑約長4公里，第一階段工程長750公尺，除了步道還包含牛拖木意象與觀景平台等。謝明哲說，目前已經緊鑼密鼓規畫第二階段的步道，預計長約2公里，直達腦寮，將使用自然的工法修築，保留森林更原始的面貌。

謝明哲感嘆，許多村落耆老年過耄耋，聽到步道修復，即使身體不方便仍爭相上山，望著年輕的回憶熱淚盈眶；這條步道不僅連接過去，也乘載著地方發展的未來，之後預計強化與清水地熱和周邊景點的連結，創造更多觀光人潮與商機，也希望吸引年輕人回鄉打拚。

步道第一階段工程長750公尺，除了步道還包含牛拖木意象與觀景平台等。圖／大同鄉公所提供
步道第一階段工程長750公尺，除了步道還包含牛拖木意象與觀景平台等。圖／大同鄉公所提供
復興社區發展協會理事長謝明哲指出，這條道路是過去樟腦產業的重要道路，這次復原出來重新整建，希望未來也能連接周邊觀光景點，推動地方創生。圖／大同鄉公所提供
復興社區發展協會理事長謝明哲指出，這條道路是過去樟腦產業的重要道路，這次復原出來重新整建，希望未來也能連接周邊觀光景點，推動地方創生。圖／大同鄉公所提供

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