海葵近逼瑞穗文旦一半掛樹上 農友忙採收縣府補助外銷

中度颱風海葵直逼台灣，首波警戒範圍包含花蓮、台東，花蓮瑞穗文旦柚正值採收期，農民趕工搶收，還有一半「掛在樹上」。鄉農會評估，若海葵不登陸，風力不要太強勁，影響較小。因中國大陸禁止輸入，文旦柚外銷通路受影響，花蓮縣政府祭出每公斤1元補助，即日起受理申請。

瑞穗鄉會總幹事黃盛皇關心文旦柚產銷狀況，這幾天都到產區巡視，觀察採收量約4成5，農民持續努力採收。黃盛皇說，從中央氣象局預報來看，海葵颱風有愈來愈往南走的趨勢，若不登陸，風力不要太強掃落果實，農民可在雨過天晴後採收，影響就會小一點。

去年中秋節前中國大陸突然禁止台灣柑橘類水果輸入，文旦柚也在內，禁令至今仍未解除。花蓮瑞穗鶴岡地區是國內重要文旦柚產區，銷往中國大陸的文旦柚占外銷量約6到7成，通路受阻，勢必增加內銷壓力。

花蓮縣政府公告「112年度花蓮縣文旦柚出口獎勵補助計畫」，依供應外銷數量統計，每公斤補助1元，即日起至11月15日受理申請，縣內農民和產銷班、農會、農業合作社等，可將申請文件送交縣府農業處農產運銷科或在地農會。

縣府表示，農業部訂有「112年農產品拓銷獎勵計畫」和「112年度台灣柑橘類果品海外拓銷獎勵計畫作業規範」，文旦柚每公斤視出口地區補助5到16元，縣府再加碼，盼促進外銷，增加農友收益。