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海葵颱風逼近 花蓮10條步道中午起封閉禁入

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
第一二岸巡隊今天一早到花蓮重點海域拉起封鎖線，勸導民眾勿觀浪。圖／第一二岸巡隊提供
第一二岸巡隊今天一早到花蓮重點海域拉起封鎖線，勸導民眾勿觀浪。圖／第一二岸巡隊提供

海葵颱風步步進逼，林業保育署花蓮分署宣布，今天中午12時起，轄內5處森林育樂場域及10條步道預警性休園及封閉；海巡署第12岸巡隊一早到七星潭等海域勸離觀浪民眾，並在岸際拉起封鎖線，管制民眾進入。

中央氣象局預報，海葵颱風目前是中度颱風，今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約570公里海面上，以每小時16公里速度向西進行，強度持續增強，暴風圈仍然維持150公里，預計未來持續接近台灣的過程中，強度持續增強，暴風圈略為擴大。

花蓮海邊已湧現陣陣長浪，花蓮港有許多船隻進港避風，船員們拿出纜繩固定船隻，作好防颱準備。花蓮縣政府災害應變中心今早8時二級開設並召開整備會議，岸巡單位已針對崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等重點區域拉起封鎖線。

第一二岸巡隊參謀主任吳正達表示，花蓮縣府昨晚8時30分已公告畫定「本縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁限制區域，颱風來襲期間，應避免觀浪及從事水上遊憩活動。

林業保育署花蓮分署表示，考量山區天候、聯外道路狀況及遊客安全，轄內森林育樂場域包括池南、富源國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區及瑞穗生態教育館，以及佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉步道、能高步道東段、森板步道、富源步道群、虎頭山步道、安通越嶺步道、八通關鹿鳴吊橋段步道等10條步道，都從今天中午12時休園、封閉，預計至少休園到3日，待颱風警報解除，災害勘查安全無虞及環境整備後，重新開放。

因應海葵颱風來襲，林業署花蓮分署今天中午起封閉轄區內佐倉步道等10條步道。圖／本報資料照片
因應海葵颱風來襲，林業署花蓮分署今天中午起封閉轄區內佐倉步道等10條步道。圖／本報資料照片

海葵颱風 花蓮 海巡署

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