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基隆學校午餐 罰則擬提高10倍

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市府為改善供餐品質，研擬學校午餐自治條例草案，11月送交議會審議。圖／基隆市教育處提供
基隆市府為改善供餐品質，研擬學校午餐自治條例草案，11月送交議會審議。圖／基隆市教育處提供

基隆今年5月學校營養午餐接連出包，不同學校陸續發生麵包出現會蠕動活蟲、農藥超標、食材過期、牛奶發酸中毒等狀況。市府已研擬學校午餐自治條例草案，11月送交議會審議，擬將罰則提高約10倍。業者贊成重罰，可改善一定品質，但認為更應從源頭改善。

市府發言人余治明說，市政府積極研擬「基隆市學校午餐自治條例」草案，將成立學校午餐食安廉政平台，及學校午餐監督輔導委員會等組織。

余治明表示，市長謝國樑認為，供應學校午餐的廠商，除依約完成契約要求品質外，也應善盡企業社會責任，而過去基隆各校契約罰則偏低未有嚇阻性，致使學校午餐廠商履約品質仍有極大不確定性。

教育處指出，過去對違規情節採記點處罰，1點僅罰500元，視情況扣點，金額太低，廠商根本沒在怕，此次提高罰則約10倍，以達到警惕效果。

教育處長劉美蘭說，過去各校採購範本、流程不一，自治條例將統一規範採購流程、契約範本、契約罰則等，並擬提高契約罰則記點罰鍰為採購金額千分之一，按次累罰，情節嚴重者解約。

另也提高廠商誘因，自112學年新學期開始，增加編列2千萬元給國中小學校，提高點心的頻率及增添菜色的品質。市府指出，基隆將是北台灣首先訂定學校午餐自治條例草案縣市，預計11月送交議會審議。

不過，供應新北、基隆學校營養午餐一家團膳業者說，「會出事的廠商或使用過期食材，說穿了，就是為了省錢，違反中央3章1Q規範記點處罰，根本不痛不癢，不肖業者才會有恃無恐」。

業者認為，贊成重罰但還是要從源頭改善，一是提高每餐金額，價格壓越低，業者只能從食材動腦筋，「羊毛出在羊身上」，應滾動調整學童餐費及調整加碼3章1Q獎勵金，因很多業者為低價搶標，咬牙苦撐；二是在招標時就應限制不能層層轉包，否則食材品質就像大雜燴，單一食材容易出包。

食材 基隆 營養午餐

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