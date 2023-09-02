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台東修法 遭疑幫堆肥廠解套

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣關山鎮月眉里與海端鄉加拿村在地居民，對於修法二讀通過表達不滿，在縣議會大門前拉布條抗議。記者尤聰光／攝影
台東縣關山鎮月眉里與海端鄉加拿村在地居民，對於修法二讀通過表達不滿，在縣議會大門前拉布條抗議。記者尤聰光／攝影

台東縣有業者在關山鎮月眉里與海端鄉加拿村交界處，投資設禽畜糞堆肥及加工廠，廠區興建完成，卻因台東縣新設置畜牧設施自治條例需取得居民同意，無法取得執照。縣議會昨修正條文，二讀表決通過，居民不滿，質疑幫業者解套。縣府農業處長許家豪說，尊重議會合議制，縣府會和居民一起監督，最後核發許可執照的權責在農業部，業者能否順利使用營運，還是要看中央核准與否。

縣議會昨進行人民請願案審查，議員李建智提出修改「台東縣新設置畜牧設施管理自治條例」，原條文為處理堆肥的業者在「取得使用執照前」需取得當地村里民同意，修改成在「取得建築執照前」需取得當地村里民同意。修法引來支持與反對議員爭論，會中多次暫停並溝通，主席裁示表決制， 14票支持、7票反對、2票棄權，多數支持修法，列席旁聽居民拉布條表達不滿。

「肥料廠離村莊太近！」余姓村民說，肥料有味道、廢水，離村莊不到500公尺，學校也在附近，若沒有相關配套，恐影響環境。也有村民說，業者蓋肥料廠都未事先告知，申請核准才開說明會，不尊重地方。

反對修法的議員張全馨嵐認為，今日加拿、月眉，可能明日就是東河、長濱，都有可能出現一樣的事件，若修法是為特定廠商或特定人士開路，實在不妥。支持修法議員則說，廠商合法申請，蓋完卻拿不到執照，不是很矛盾嗎？

議員 台東 農業部

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