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颱風海葵影響 台東往返綠島船班午後至3日取消

中央社／ 台東縣1日電

受到颱風海葵影響，船公司公告今天下午2時30分至3日台東往返綠島船班取消，上午疏運旅客返回台東富岡港，同時運補物資進入綠島、蘭嶼。

今天上午台東往返蘭嶼、綠島船班正常，根據船公司訂票資料，今天有千餘名旅客進入2離島；但因颱風海葵路線南修，船公司上午緊急公告下午2時30分後停開，許多旅客因此取消行程。

上午船公司開始疏運蘭嶼、綠島遊客返回台東富岡港，同時協助運補物資。

中央氣象局今天上午預估，明天下午及3日，是海葵影響台灣最明顯的時候，對台灣北部及東半部構成威脅，明天開始也會為基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖帶來長浪，沿海浪高可達3公尺以上。

氣象局將在今天下午至晚間發布海葵海上颱風警報，預計明天清晨發布陸上颱風警報；不過，海葵路徑仍有不確定性，影響台灣程度有變數。

綠島 台東 海葵颱風

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