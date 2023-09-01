借重人工智慧提升效率 花蓮縣府率全國之先使用ChatGPT
AI智慧及ChatGPT興起，花蓮縣政府腳步走得快，率全國之先，上月起鼓勵員工使用ChatGPT幫助撰寫新聞稿。縣府表示，目的是幫助員工節省時間、提升效率，觀察以年輕一輩接受度最高，下一步計畫納入計畫書，使用的都是網路上就找得到的公開資料，不會有資訊安全的疑慮。
隨著AI熱潮襲捲全台，花蓮縣政府今年力推生成式AI，辦理多場研討會、工作坊，以及ChatGPT結合自媒體經營系列課程推廣。上月起鼓勵局處員工使用ChatGPT撰寫新聞稿。
行政暨研考處長吳昆儒說，早期基層公務員對寫新聞稿不熟悉，寫出來的文章像公文，局處首長要很花時間修改，甚至乾脆自己動筆。使用ChatGPT協助撰稿，目的是節省時間，提升效率，藉由人工智慧產出基本架構，有個底，再改就簡單得多。
行研處下設的新聞科是處理最多新聞稿的科室，新聞科長李冠霆說，新聞科有專屬的封閉式資料庫，把歷來的新聞資料「餵」給ChatGPT，產出的新聞稿就近似原有風格。目前使用ChatGPT的多為活動類新聞稿。
以他為例，至少有一半的活動類新聞稿都靠ChatGPT幫忙，以前一篇稿子要花20分鐘，現在不到5分鐘，不過後續還是要核對資料並作修改，節省的時間有限，但以前寫稿前必須將相關資訊融會貫通，很花腦力，現在相對輕鬆多了。
一名縣府基層員工表示，AI不可逆，各行各業都在使用人工智慧，公務員也不可避免，只要沒有資安外流的疑慮，導入ChatGPT幫助很大，且它只是個工具，不可能完全取代。
吳昆儒表示，使用ChatGPT最核心的精神，就是不要將政府重要行政資料匯入機器，花蓮縣政府目前只用於新聞稿寫作，使用的都是網路找得到的公開資料，不會有資安問題。下一步研議用來撰寫計畫書，不管公家或民間單位，若需要向中央申請經費，又不擅長寫計畫，有個容易上手的基礎工具，就能有效幫助。
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