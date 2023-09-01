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基隆「交通陷阱」招怨 左轉線塗銷
基隆市中正路、豐稔街口車輛只能開往安瀾橋，路型偏左，車輛右轉將逆向進豐稔街。今年5月道路重鋪後，市府在路面增畫左轉指向線，依規定須打方向燈，結果7成駕駛人未注意，遭檢舉達人盯上，頻繁檢舉，民眾荷包大失血批為「交通陷阱」，要求改善。市府前天塗銷，改設直行線。
居民反映，畫左轉線後，依道路交通管理處罰條例就要打方向燈，很多人最近都收到未依規定打方向燈罰單，須罰1200元到3600元，有人每天進進出出連收多張。
議員張顥翰說，設計指向線立意良善，要避免車輛右轉逆向進豐稔街，但長期觀察仍有車輛逆向，改善情況不如預期。實勘後發現7成以上駕駛人通行時都沒打方向燈。市府宣導及指示牌面也不足，建議研議配套措施，改善標誌標線，符合道路現況條件及交通實務需求。
交通隊副隊長吳誌權說，此處為四岔路口，最近確有不少「左轉未打方向燈」檢舉案，交通隊尊重交通主管機關畫設，會研議改善。
市府交通處長王圳宏說，實勘發現道路屬曲線型直行道，不是左轉道，已磨平左轉線；為了清楚標示，近日就改畫直行線，讓標示及行車動線更明確，也提醒外地客不要逆向進豐稔街。
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