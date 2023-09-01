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代燒南投垃圾案 台東議員表不滿
台東縣焚化爐日前傳出可能代燒南投縣垃圾，多名台東縣議員昨質疑縣內13座掩埋場垃圾都未燒完，離島垃圾堆置如山，如何代燒他縣垃圾？要求環保局未解決縣內垃圾前，不宜代燒他縣垃圾；環保局長郭建成說，縣內垃圾掩埋場垃圾預計明年3月燒完，尊重議會決議。
台東縣議會昨開臨時會行局處預算審查，其中環保局預算審查焦點都圍繞在代燒南投縣垃圾一案上。
縣議員楊招信、張國洲、潘貴蘭、黃碧妹及林參天輪番質詢郭建成，要求環保局未解決縣內垃圾前，不宜代燒他縣垃圾。
潘貴蘭說，每日剩餘83公噸剩餘空間，應優先燒台東垃圾；張國洲則質疑，僅市區建農里掩埋場至今都尚未挖完處理，13座掩埋場垃圾怎可能明年3月就解決？林參天更怒斥，建議環保局將蘭嶼核廢料拿一部分給南投縣，問是否幫忙分擔掩埋，他絕不同意代燒。
郭建成說，縣內13座垃圾掩埋場預計明年3月燒完，縣內焚化爐每日可燒最大300公噸，扣除縣內每日處理217公噸，還有83公噸剩餘空間，尊重議會決議。
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