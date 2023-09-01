聽新聞
test
0:00 / 0:00
明年7月禁一次性膠杯 花蓮飲料店 先推廣循環杯
環境部要求各縣市規畫禁用一次性塑膠杯，花蓮縣業者反映，花蓮地處偏遠，叫貨不方便，一次訂好幾個月、上萬個塑膠杯，如果突然禁止，都要丟棄，反而是製造垃圾。縣府環保局同意業者的看法，昨宣布將原本訂在今年的禁用塑膠杯，延到明年7月1日起，也符合環境部的規定。
環境部去年訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施辦法」，規定在2024年底前，各縣市皆須規畫飲料店禁用一次性塑膠杯的制度，民眾可以自備環保杯，享有最低5元的優惠。
花蓮縣府昨指出，縣內飲料店將於明年7月1日起，禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），如發現違法使用，將依廢棄物清理法，處1200至6000元罰鍰。
環保局表示，民眾購買手搖飲時可自行攜帶環保杯或使用循環杯，環保局於今年5月起結合花蓮市15家友善環境飲料店業者，實施循環杯租借服務，期程6個月，這段期間因疫情趨緩，有較多人願租借，約有500杯，減少6公斤碳排量。因還沒正式禁塑膠杯，大多人還是使用塑膠杯買飲料，呼籲民眾多使用環保杯或循環杯。
洪姓消費者指出，禁用一次性塑膠杯後，擔心店家循環杯有衛生問題，會選擇自己帶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言