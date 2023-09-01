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明年7月禁一次性膠杯 花蓮飲料店 先推廣循環杯

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

環境部要求各縣市規畫禁用一次性塑膠杯，花蓮縣業者反映，花蓮地處偏遠，叫貨不方便，一次訂好幾個月、上萬個塑膠杯，如果突然禁止，都要丟棄，反而是製造垃圾。縣府環保局同意業者的看法，昨宣布將原本訂在今年的禁用塑膠杯，延到明年7月1日起，也符合環境部的規定。

環境部去年訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施辦法」，規定在2024年底前，各縣市皆須規畫飲料店禁用一次性塑膠杯的制度，民眾可以自備環保杯，享有最低5元的優惠。

花蓮縣府昨指出，縣內飲料店將於明年7月1日起，禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），如發現違法使用，將依廢棄物清理法，處1200至6000元罰鍰。

環保局表示，民眾購買手搖飲時可自行攜帶環保杯或使用循環杯，環保局於今年5月起結合花蓮市15家友善環境飲料店業者，實施循環杯租借服務，期程6個月，這段期間因疫情趨緩，有較多人願租借，約有500杯，減少6公斤碳排量。因還沒正式禁塑膠杯，大多人還是使用塑膠杯買飲料，呼籲民眾多使用環保杯或循環杯。

洪姓消費者指出，禁用一次性塑膠杯後，擔心店家循環杯有衛生問題，會選擇自己帶。

花蓮 環保杯

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花蓮飲料店禁用一次性塑膠杯 明年7月上路

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