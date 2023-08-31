基隆藍底白字門牌27年沒換 殘缺地址難覓、怎更新霧煞煞

基隆目前的藍底白字鋁製門牌，已使用27年了，基隆靠海又多雨，有的破損不堪、模糊難辨，有如一塊廢鐵，甚至不見多年，不少郵差、快遞、外送員找不到住址。市府因應物價波動，日前預告修正門牌編釘自治條例，每面門牌規費擬從50元漲為60或70元。

市政府日前依行政程序法及基隆市法規標準自治條例，預告修正「基隆市道路命名暨門牌編釘自治條例」，並請民眾提供相關修正意見。民政處指出，物價上漲，因此進行規費調整，新造房屋申請門牌收費標準會由市府另訂，送市務會議通過後送議會備查。

和平島因位在海邊，附近民宅長年受海風吹襲，很多藍底白字鋁製門牌殘破不堪，不少門牌甚至早掉了多年也沒有補上，除了當地人，外地客不容易找到住址。還有不少地方都有類似情況，不少民眾認為，門牌要換新的，才會讓人找到要找的地址。

議員呂美玲說，鋁製的門牌經長年日曬雨淋，很多家戶早都破損，讓很多郵差、快遞、郵差等找不到住址，基隆潮濕多雨，如果更新材質要多方考量。一般市民也不知道門牌老舊、破損可以申請更換，市府要多宣導。

議員鄭文婷則說，如果要更換門牌，基隆有很多有特色的地方，如和平島、潮境公園等可融入當地的特色圖像，表現在來門牌上，不一定要統統藍底白字鋁製門牌。也可以參考新北等外縣市作法，讓民眾提供設計意見參與。

議員張顥瀚認為，物價不斷上漲，市府隨物價波動調整門牌規費以符成本，他很贊成，但要注意材質。

民政處戶政科指出，自治條例條文將修正，下周預告期滿會報市務會議通過後送市議會審議，再調整新收費標準。全市約有20萬面的門牌，如果統一由市府汰換得2千多萬元，目前仍在評估，尚未有任何決定，而材質和樣式是否要改，還要廣納意見研議。