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颱風豪雨沖刷花蓮豐坪溪堰塞湖消失 潰壩危機解除

中央社／ 花蓮縣31日電

林業保育署花蓮分署調查發現，去年4月豐坪溪上游邊坡崩塌、土石阻塞河道，形成堰塞湖，湖體蓄水近7.5萬噸，近期受颱風杜蘇芮豪雨沖刷，湖體已消失，堰塞湖潛在潰壩危機解除。

農業部林業及自然保育署花蓮分署森林護管員去年4月巡護時，發現卓溪鄉豐坪溪上游邊坡崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖，湖面面積約1.84公頃，推估蓄積水量約7.5萬噸，相當於38個游泳池。

林業及自然保育署花蓮分署表示，豐坪溪堰塞湖形成後，讓溪流下游的卓溪鄉山里、立山及太平部落居民和遊客飽受潛在潰壩威脅。

為解決危機，花蓮分署執行一系列相關應變措施，包括成立應變小組、建立各單位緊急聯絡窗口、辦理地方說明會、設置監控設備、定期以無人機空拍及調閱衛星影像等方式，降低風險及掌握堰塞湖變化情況。

碰到颱風豪雨時，花蓮分署將堰塞湖最新變化，即時通報相關單位，以確保下游居民安全能得到保障；在7月底颱風杜蘇芮過後，勘查發現堰塞湖已消失，經依程序報陳上級機關核備，也於8月26日在山里部落辦理說明會。

花蓮分署表示，期間感謝公私部門合作，努力降低堰塞湖影響；時隔1年多，湖體已消失、無蓄水狀況，回歸自然河道運移現象，危機終於解除，堰塞湖下游居民可以重拾正常活動與生活。

花蓮分署指出，將保持高度警覺，利用無人機及衛星影像持續追蹤轄區內崩塌地變化情形，調查潛在災害的危害程度，盡全力保障人民生命財產安全。

花蓮 颱風 崩塌 空拍 豪雨

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