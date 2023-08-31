估逾百年台東警察局長宿舍 劉櫂豪爭取經費修復

台東舊警察局長宿舍推估有百年歷史，民進黨籍立委劉櫂豪向文化部爭取經費補助，希望再創文化歷史價值，目前已開始動工。

位於台東縣政府後方的日式建築台東縣警察局長宿舍，最近開始動工整修，引起文化界注意。

劉櫂豪今天接受中央社記者訪問表示，警察局舊宿舍是獨棟獨院日式木構造單層建築，於2016年10月24日登錄為歷史建築，推估興建於1917年，屬於日治時期建造，建築外觀及主體架構保存尚好，見證日治時期台東地區之發展，且庭院水池大致仍留有原形貌及石塊，植物生態多元，配置型態有在地特色，具有歷史情感及記憶之價值。

劉櫂豪表示，他向文化部爭取修復工程總經費新台幣2900萬元，核定補助1885萬元，協助歷史建築保存與維護，再創文化歷史價值。

劉櫂豪強調，擔任立委以來，重視台東文化發展，尤其協助歷史建築保存不遺餘力，包含台東市民權里日式建築群、舊縣議會、新港教會、公東教堂等歷史建築修復，以及這次警察局長宿舍修復工程，期盼透過對文化歷史建築的修復與保存，透過再利用，發揚文化意義，創造歷史價值，以促進文化發展。