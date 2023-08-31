基隆醫院中元普度 佛光山法師誦經、灑淨 祈願患者康復

衛生福利部基隆醫院今天下午舉辦「孝道月」中元普度祈安超薦法會，延請佛光山基隆極樂寺惠功法師主法，誦經祈福造善，有到院看診民眾也自發性地虔誠跟拜。醫院各單位各自準備豐盛的贊普供品，祈求住院的民眾可以早日康復，同仁工作順利。

基隆醫院院長林三齊、副隊長陳韋達、秘書李玲美和各科室主管、同仁參與普度，以鮮花水果祭拜，祈求院務順利、闔家健康平安。配合維護空氣品質及民眾健康政策，普度紙錢集中運交基隆市環保局統一處理。

極樂寺法師也分成2條路線舉行灑淨儀式，繞行院區遍灑甘露，醫院同仁列隊迎接，祈願佛力加持，同仁們都能身心安定、平安吉祥。