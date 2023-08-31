基隆醫院中元普度 佛光山法師誦經、灑淨 祈願患者康復
衛生福利部基隆醫院今天下午舉辦「孝道月」中元普度祈安超薦法會，延請佛光山基隆極樂寺惠功法師主法，誦經祈福造善，有到院看診民眾也自發性地虔誠跟拜。醫院各單位各自準備豐盛的贊普供品，祈求住院的民眾可以早日康復，同仁工作順利。
基隆醫院院長林三齊、副隊長陳韋達、秘書李玲美和各科室主管、同仁參與普度，以鮮花水果祭拜，祈求院務順利、闔家健康平安。配合維護空氣品質及民眾健康政策，普度紙錢集中運交基隆市環保局統一處理。
極樂寺法師也分成2條路線舉行灑淨儀式，繞行院區遍灑甘露，醫院同仁列隊迎接，祈願佛力加持，同仁們都能身心安定、平安吉祥。
林三齊表示，基隆醫院肩負守護大基隆地區民眾健康重任，民眾藉由醫院的醫療服務，治療生理上的病痛，更希望透過今天的祈安法會，可以獲得心靈上撫慰。院區內設有佛堂及祈禱室，方便來院民眾及醫院同仁信仰上的需求，有需要的民眾可自行前往使用。
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