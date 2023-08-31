快訊

國軍爆醜聞！嘉義中坑逾20名新兵營內大亂鬥 陸軍證實已送法辦

iPhone 15系列9色實機照曝光 遭評「顏色史上最無聊」：都是灰、灰、灰

海葵恐海陸警齊發！這時可能侵台降豪雨 北部、東北部首當其衝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報名秒殺免費加碼2場「宜生產」邀賴暐哲、吳蓓雅開課

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所今年5月舉辦「宜生產」音樂培力課程報名秒殺，其中MUSA明馬丁老師的授課生動有趣。圖／市公所提供
宜蘭市公所今年5月舉辦「宜生產」音樂培力課程報名秒殺，其中MUSA明馬丁老師的授課生動有趣。圖／市公所提供

宜蘭出了很多音樂人，市公所今年5月舉辦「宜生產」音樂培力，報名秒殺，很多人沒搶到名額，公所決定9月中加碼續辦，上次邀請授課是音樂創作人，這次請到編曲高手賴暐哲、唱作歌手PiA吳蓓雅開課，9月4日上午開放網路報名，想參加者報名手腳要快。

市公所表示，前次「宜生產」邀請知名音樂創作人潘燕山、MUSA明馬丁老師，開辦歌詞創作、樂感律動兩種課程，潘燕山本身就是宜蘭人；這次9月16日推出第二場「宜生產」音樂力課程，轉向流行音樂「編曲」、「行銷」兩層面，請到賴暐哲、PiA吳蓓雅，兩位分別是編曲和流行樂創作行銷的翹楚。

上午場是賴暐哲的「從編曲角度開拓你的音樂視野—流行音樂製作簡介」，賴活躍於華語流行音樂產業，曾參與五月天、八三夭、張韶涵、蔡依林、林俊傑、徐佳瑩、楊丞琳、時代少年團等藝人與樂團的專輯編曲製作，經驗豐富的年輕編曲人，曾入圍第31屆金曲獎最佳編曲人獎。

下午場是PiA吳蓓雅的「讓人聽見的不只是歌，而是故事—音樂企劃行銷發想」，吳歷經過樂團及歌手，現在蛻進成個人音樂品牌。歌曲〈生活不就是這樣〉在獨立音樂平台「街聲STREETVOICE」排行冠軍，無論中日語、台語創作，或pop、ballad、rock等不同風格音樂製作，單曲、專輯發布和音樂平台推廣都難不倒她。

市長陳美玲表示，第二場「宜生產」音樂培力將帶來流行音樂製作中的另一面，音樂不僅僅只有舞台上、音響中、耳機裡的動人聲響，背後製作的過程和行銷層面都是好音樂的關鍵所在，請大家把握報名，每堂課繳交保證金300元，課程結束後退還，機會難得。

報名時間9月4日(周一)上午10時起開放google表單報名，每場人數上限50人，接獲報名錄正通知後，3天內到市公所文化發展所繳保證金或匯款。

宜蘭市公所5月舉辦「宜生產」音樂培力報名秒殺，很多人沒搶到名額，公所決定9月中加碼續辦，請到編曲高手賴暐哲、唱作歌手PiA吳蓓雅開課，報名手腳要快。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所5月舉辦「宜生產」音樂培力報名秒殺，很多人沒搶到名額，公所決定9月中加碼續辦，請到編曲高手賴暐哲、唱作歌手PiA吳蓓雅開課，報名手腳要快。記者戴永華／攝影

延伸閱讀

臺史博「望春風」特展 不只紀念臺灣400年也記憶庶民文化

「芭比」男友真人版是他！Ken Deng肯鄧身家曝光

「披哥」好兄弟跨刀拒酬勞 任賢齊以身相許想回報

流行音樂天后蕾哈娜傳喜訊 時隔15個月迎二寶

相關新聞

報名秒殺免費加碼2場「宜生產」邀賴暐哲、吳蓓雅開課

宜蘭出了很多音樂人，市公所今年5月舉辦「宜生產」音樂培力，報名秒殺，很多人沒搶到名額，公所決定9月中加碼續辦，上次邀請授...

誰來伸援手？ 創世基隆院缺洗衣機、烘碗機及冷凍櫃

創世基隆植物人安養院成立至今已19年，因基隆氣候潮濕多雨，寢具容易滋生黴菌、塵螨，目前因設備老舊常常要維修，急需汰換，目...

台東13座掩埋場垃圾明年3月燒完 議員質疑：不可能

台東縣焚化爐代燒南投縣垃圾延燒議會，議員質疑縣內13座掩埋場都未燒完，離島垃圾堆置如山，卻要代燒他縣垃圾，要求環保局未解...

花蓮飲料店禁用一次性塑膠杯 明年7月上路

花蓮縣政府配合環境部擴大限塑政策，宣布縣內飲料店將於2024年7月1日起，禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），如發現違法使用...

沙灘車禁入沙灘暑假旺季業績掉6成 花蓮業者盼設遊憩用地

行政院為規範沙灘車亂象訂出管理指引，禁止沙灘車進入沙灘地，花蓮業者受衝擊，暑假營收銳減6成，已有人停業。花蓮縣議會昨天召...

影／持續降大雨 台東富岡漁港漁民車輛落海 多處公路積水

蘇拉颱風雖已逐漸遠離，但夾帶充沛水氣為台東地區持續降下間歇大雨，今早許多公路排水不及造成積水，車輛通行都濺起水花，甚至水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦