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報名秒殺免費加碼2場「宜生產」邀賴暐哲、吳蓓雅開課
宜蘭出了很多音樂人，市公所今年5月舉辦「宜生產」音樂培力，報名秒殺，很多人沒搶到名額，公所決定9月中加碼續辦，上次邀請授課是音樂創作人，這次請到編曲高手賴暐哲、唱作歌手PiA吳蓓雅開課，9月4日上午開放網路報名，想參加者報名手腳要快。
市公所表示，前次「宜生產」邀請知名音樂創作人潘燕山、MUSA明馬丁老師，開辦歌詞創作、樂感律動兩種課程，潘燕山本身就是宜蘭人；這次9月16日推出第二場「宜生產」音樂力課程，轉向流行音樂「編曲」、「行銷」兩層面，請到賴暐哲、PiA吳蓓雅，兩位分別是編曲和流行樂創作行銷的翹楚。
上午場是賴暐哲的「從編曲角度開拓你的音樂視野—流行音樂製作簡介」，賴活躍於華語流行音樂產業，曾參與五月天、八三夭、張韶涵、蔡依林、林俊傑、徐佳瑩、楊丞琳、時代少年團等藝人與樂團的專輯編曲製作，經驗豐富的年輕編曲人，曾入圍第31屆金曲獎最佳編曲人獎。
下午場是PiA吳蓓雅的「讓人聽見的不只是歌，而是故事—音樂企劃行銷發想」，吳歷經過樂團及歌手，現在蛻進成個人音樂品牌。歌曲〈生活不就是這樣〉在獨立音樂平台「街聲STREETVOICE」排行冠軍，無論中日語、台語創作，或pop、ballad、rock等不同風格音樂製作，單曲、專輯發布和音樂平台推廣都難不倒她。
市長陳美玲表示，第二場「宜生產」音樂培力將帶來流行音樂製作中的另一面，音樂不僅僅只有舞台上、音響中、耳機裡的動人聲響，背後製作的過程和行銷層面都是好音樂的關鍵所在，請大家把握報名，每堂課繳交保證金300元，課程結束後退還，機會難得。
報名時間9月4日(周一)上午10時起開放google表單報名，每場人數上限50人，接獲報名錄正通知後，3天內到市公所文化發展所繳保證金或匯款。
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