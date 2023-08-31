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誰來伸援手？ 創世基隆院缺洗衣機、烘碗機及冷凍櫃

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
創世基隆院缺洗衣機、烘碗機及冷凍櫃，盼各界伸援手。圖／創世基隆植物人安養院
創世基隆院缺洗衣機、烘碗機及冷凍櫃，盼各界伸援手。圖／創世基隆植物人安養院

創世基隆植物人安養院成立至今已19年，因基隆氣候潮濕多雨，寢具容易滋生黴菌、塵螨，目前因設備老舊常常要維修，急需汰換，目前安養院缺洗衣機、烘碗機及保存院內植物人所需食材的冷凍櫃，盼民眾伸出援手。

創世基隆院安養目前有44位院民，對長期臥床的植物人而言床單、被褥等是必須經常換洗，保持潔淨乾爽，每日換洗的衣物、床單多不勝數，因此洗衣機使用頻率、損耗率比一般家庭高出許多

創世基隆院院長李淑婷說，因院內設備老舊常維修，急需汰換，盼民眾共襄善舉，讓院民更為舒適一些。基隆因氣候較為潮濕，寢具容易滋生黴菌、塵螨，誘發民眾上呼吸道感染、氣喘、濕疹、異位性皮膚炎等疾病，甚至關節疼痛或婦科症狀。

李淑婷舉例，基隆67歲單身的蔡先生，2015年成植物人臥床，原住護理之家，每月近5萬元的機構費用由妹妹獨自負擔，妹妹為兼顧兄長與自身家庭，早出晚歸在市場擺攤，屋漏偏逢連夜雨，去年母親患上失智症，三方壓力讓她心力交瘁。

李淑婷說，所幸去年經親友介紹創世服務，便主動向創世申請服務，蔡先生入住創世安養院後，妹妹終能減輕一方負擔，稍獲一絲喘息。

李淑婷表示，「救一個植物人，等於救一個家庭。」護理人員用專業照顧弱勢家庭的植物人，24小時全年不間段，近年卻因很多因素如通貨膨脹、疫情等，資源募集不易，目前安養院尚缺洗衣機、烘碗機及保存院內植物人所需食材的冷凍櫃，號召民眾伸出援手，更新植物人服務設備，讓照顧更安心。愛心專線（02）24214738。

創世基隆院缺洗衣機、烘碗機及冷凍櫃，盼各界伸援手。圖／創世基隆植物人安養院
創世基隆院缺洗衣機、烘碗機及冷凍櫃，盼各界伸援手。圖／創世基隆植物人安養院

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