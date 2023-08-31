花蓮飲料店禁用一次性塑膠杯 明年7月上路

花蓮縣政府配合環境部擴大限塑政策，宣布縣內飲料店將於2024年7月1日起，禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯），如發現違法使用，將依廢棄物清理法，處1200至6000元罰鍰。花蓮縣環保局結合市區15家飲料店，實施循環杯租借服務。

因應國際趨勢，落實減塑政策，環境部去年訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施辦法」，規定在2024年底前，各縣市皆須規畫飲料店限用一次性塑膠杯的制度，民眾可以自備環保杯，享有最低5元的優惠。

環保局表示，配合「2050淨零排放」國際趨勢和政策的推動，致力打造「淨零碳排永續花蓮」發展目標，環保局於2年間召開3場研商會議。邀集轄內飲料店業者宣導相關法規，研議政策實施日期，讓業者有足夠緩衝期間消化庫存的一次性塑膠杯。

民眾購買手搖飲時可自行攜帶環保杯或使用循環杯，環保局於今年5月起結合花蓮市15家友善環境飲料店業者，實施循環杯租借服務，期程6個月。15家業者名單可上環保局官網查看。

環保局表示，有鑑於一次用飲料杯對環境的危害，經由各項評估結果，預定於2024年7月1日實施飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。若發現違法使用，將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處1200至6000元罰鍰。盼藉由法令的推動以及業者、民眾的響應與配合，從生活轉型減少碳排放。