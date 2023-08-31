影／持續降大雨 台東富岡漁港漁民車輛落海 多處公路積水
蘇拉颱風雖已逐漸遠離，但夾帶充沛水氣為台東地區持續降下間歇大雨，今早許多公路排水不及造成積水，車輛通行都濺起水花，甚至水勢過大，駕駛不敢貿然前行。
根據中央氣象局資料顯示，日累積雨量台東包辦前10名，從今天零時起至早上9點止，累積雨量超過100毫米以上，山區超過150毫米，部分地區下起瞬間超大雨勢。
由於雨勢不斷，東海岸公路台東11線興昌、都蘭及加路蘭路段，因沿線低漥區域排水不及，都出現水淹公路情況，最深的達到半個輪胎深，就連著名景點水往上流出現大水往公路灌的現象。
此外，南迴地區也持續降雨，南迴公路沿線也有多處積水，車輛通行都濺起水花。公路單位提醒用路人雨天務必減速慢行，隨時注意邊坡會有落石狀況。
另今天凌晨1點多，黃姓漁民開一輛廂型車前往富岡漁港巡視船隻狀況，未料，卻疑手剎車未拉固定，不慎衝進海中，幸黃姓漁民及時逃出，沒有大礙，車輛也已請吊車拖吊上岸。
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