影／基隆這路僅直行增畫左轉線 檢舉爆量沒打方向燈大失血

基隆市中正路、豐稔街口，因只能往安瀾橋方向，路型雖偏左，但車輛依規定只能直行，不能右轉逆向進豐稔街。今年5月道路重鋪後地面增畫左轉指向線，「直行變左轉必須打方向燈」，檢舉達人盯上大量檢舉，居民批如「交通陷阱」，荷包大失血，議員要求改善。市府表示，已經塗銷將改設直行線。

當地居民反映，這路口只有一條路往安瀾橋頭，不能右轉，右轉就是逆向進豐稔街，車道雖有往左，但還是中正路一條路直行，多年來都走習慣了，也不必打方向燈。但5月重鋪馬路後，地面突增畫左轉指向線，居民都一頭霧水。

畫了左轉線後，依道路交通管理處罰條例就要打方向燈。很多居民最近都收到罰單，未依規定打方向燈罰款，處1200元到3600元罰款，有人每天進進出出連收多張，大吐苦水。

議員張顥翰說，已接獲很多居民反映，起初設計這個指向線出發點立意良善，是避免車輛右轉逆向進入豐稔街，但長期觀察逆向的情況也並未獲得完整的改善。

張顥瀚表示，實地勘查後發現約七成以上的用路人，通行時都沒有打方向燈。市府宣導及指示牌面不足，建議研議相關配套措施及標誌標線改善，以符合道路現況條件及交通實務需求。

交通隊副隊長吳誌權說，此處為四叉路口，但最近接獲不少檢舉很多車輛「左轉未打方向燈」，交通隊尊重交通主管機關畫設，會再研議改善。