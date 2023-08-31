超速事故多 台11線小馬段區測明啟用

省道台11線小馬至北東河路段區間測速明天啟用，台東縣議員簡維國質疑，區間測速是否真的解決高交通事故率，應釐清事故主因找出解決辦法；交通隊表示，超速是該路段交通事故肇事主因，部分駕駛通過定桿測速地點後習慣超速，設區間測速有前後因果關係。

台東縣交通警察隊公告，2019至2022年省道台11線小馬至北東河路段發生死亡交通事故8件、8人死亡，受傷事故68件81傷，為保護鄉親及往來用路人生命安全，該路段（126.13至130.86公里處）實施區間平均速率偵測，速限50公里，時間約5分37秒，預計明天啟用。

因台11線小馬路段是東河鄉及長濱鄉居民重要出入道路，區間測速引來反彈，警方及縣長饒慶鈴臉書都湧入不少怨言，台東縣議會臨時會中，議員簡維國質疑，該路段事故原因是車速快還是不當超車引起，因果關係應釐清，找出原因才能解決問題，不能只說開慢點就不會出事。

交通隊長劉正達表示，依據統計及肇事原因，超速確實此路段肇事主因，很多路段設置固定測照桿後，前後路段都能達到防制事故效果，但民眾通過定桿地點後又習慣超速，經與公路總局研究後才採用區間測速執法。