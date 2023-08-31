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1張悠遊卡綁1種月票 跨區不便

聯合報／ 記者鍾維軒陳敬丰／宜蘭報導
繼北北基桃TPASS，北宜通勤月票也上路，但1張悠遊卡只能綁定1種月票方案，若須要同時使用2種方案以上，就要準備其他卡片。圖／悠遊卡公司提供
繼北北基桃TPASS，北宜通勤月票也上路，但1張悠遊卡只能綁定1種月票方案，若須要同時使用2種方案以上，就要準備其他卡片。圖／悠遊卡公司提供

宜蘭通勤月票3天前上路，預購票售出2千多張，有民眾反映同1張悠遊卡若曾綁定過其他月票如北北基桃1200，就無法跨區綁定北宜通勤月票，要用另1張悠遊卡，頗不方便。宜蘭縣府表示，驗票機增加辨識程序判斷使用的方案，技術上雖不困難，但外部成本太高，不如使用另1張卡。

宜蘭通勤月票8月28日上路，分為1800北宜公路客運、750縣內公共運輸，另外2300北宜吃到飽要等到10月。往返北宜通勤的宜蘭縣民說，在台北綁過北北基桃1200方案，昨天她打算購買北宜通勤1800方案，卻發現無法操作，還要另開一張卡，感覺不便。

悠遊卡公司表示，目前每張悠遊卡一次只能設定購買一種定期票，悠遊卡公司會請交通業者加強工作人員教育訓練及宣導，避免誤導。

宜縣府交通處指出，民眾在台北上車，到達目的地前，機器不可能自動判斷是要去宜蘭、桃園或基隆，除非在所有的驗票機加上另一道程序，讓使用者選擇。

交通處表示，一張卡片綁定多種方案並不難，驗票機搭載辨識系統技術上也能辦到，但民眾刷卡就要多個「選擇使用月票種類」的步驟，驗票機也須全面更新，花費額外成本與設置時間太龐大，權衡之下還是維持現狀，建議使用2種月票的民眾就用2張悠遊卡，雖不便仍可接受。

悠遊卡 宜蘭 使用者

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